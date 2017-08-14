ФАС против "большой четверки": кто заплатит за бесплатный роуминг

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Российские операторы сотовой связи не желают отменять внутрисетевой роуминг. Сделать это в двухнедельный срок от них потребовала Федеральная антимонопольная служба. Она завела дело на "большую четверку", заподозрив операторов в ценовом сговоре. Но операторы заняли глухую оборону, а "Мегафон" даже подал на регулятора в суд. Эксперты уверены — вскоре к нему присоединятся и другие игроки рынка. Что мешает операторам отменить роуминг, кто должен за это заплатить, и насколько подорожает связь для абонентов — в материале РИА Новости.

Не хотят отменять

В июле ФАС потребовала от МТС, "Вымпелкома", "Мегафона" и Tele2 устранить разницу в тарифах при поездках внутри России. Как уточнил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, это нужно было сделать до 13 августа — либо мотивировать отказ от исполнения. На предупреждения ФАС "большая четверка" ответила, но содержание ответов регулятор не раскрывает.

"Мы считаем, что выданное предупреждение неисполнимо, и обжалуем его в судебном порядке", — сообщила представитель "Мегафона" Юлия Дорохина. В компании подчеркнули, что уже давно предоставляют абонентам возможность выбора различных тарифных планов, при использовании которых отсутствует разница в ценах в домашнем и гостевом регионах.

В Tele2 в конце июля заявили, что считают свои тарифы экономически обоснованными.

© РИА Новости ФАС оштрафует сотовых операторов за высокие тарифы на роуминг © РИА Новости ФАС оштрафует сотовых операторов за высокие тарифы на роуминг

Еще в прошлом году операторы объясняли: им нужны деньги на развитие сетей, а роуминг — наименее чувствительная для абонентов ниша, в которой можно заработать.

Наблюдатели считают, что отменить роуминг за две недели операторы никак не могут — на это потребуется несколько месяцев. Безусловно, есть и коммерческая составляющая: это грозит им потерей доходов — порядка 3-4%, в зависимости от оператора.

Чемоданы с сим-картами

"Скорее всего, они будут перекладывать потери на других абонентов, и тогда нарушится социальная справедливость: платить за "роумеров" будут те, кто в роуминг не ездит. Можно предположить, что те, кто ездит по стране, немножко богаче, чем те, кто по стране не ездит", — говорит Констатин Анкилов, управляющий партнер "ТМТ-Консалтинг".

Эксперт указывает и на то, что во многих регионах связь стоит дешевле, чем в Москве. "Если не будет роуминга, то ребята с чемоданами симок приедут, например, из Тулы в Москву и будут их у вокзала продавать", — предполагает он.

По мнению Анкилова, от роуминга операторы будут постепенно отказываться — у некоторых операторов уже есть безроуминговые тарифы, но будут это делать в своем темпе, чтобы не вредить себе, и растянется это на месяцы.

Мешает приземление звонков

Основная проблема для операторов заключается не в самом роуминге, а в законодательстве: еще 10 лет назад в России приняли закон, запретивший операторам сотовой связи напрямую принимать звонки в своей сети. Этот закон был принят в интересах крупнейшего оператора дальней связи "Ростелекома", объясняет Эльдар Муртазин, владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group.

Например, при звонке с "Мегафона" на "Мегафон" в другой город обязательно должен быть наземный оператор, который этот звонок "приземляет".

"Поэтому сейчас возникает конфликт: ФАС говорит, что экономического обоснования разности цен нет, а операторы отвечают: у нас есть приземление звонков, которое моментально сказывается на межгороде и делает стоимость звонка разной", — говорит Муртазин.

Таким образом, чтобы отменить внутрисетевой роуминг, достаточно убрать приземление звонков.

"Но никто не пойдет на то, чтобы лишить госкомпанию "Ростелеком" выручки, особенно на фоне снижения доходов от дальней связи, которые отъедают мессенджеры и "скайпы", — подтверждает Илья Шатилин, аналитик TelecomDaily.

По мнению Муртазина, в ФАС также не просчитали, сколько налогов от отмены недополучит бюджет: это несколько миллиардов рублей в год с каждого оператора.

"Существование внутрисетевого роуминга обусловлено законодательными требованиями, а именно правилами пропуска трафика, которые регламентируют его маршрутизацию между разными регионами через сеть зонового оператора, то есть, по сути, "Ростелекома". Поэтому ВСР имеет определенную себестоимость, и логично, что оператор включает эту услугу без доплат лишь в более дорогие тарифы", — объясняет он.

Таким же образом, по словам Муртазина, можно требовать включить в самый дешевый ТВ-пакет все платные каналы, а в самые дешевые авиабилеты — два места багажа по 30 килограммов.

"То есть фактически тогда останется вообще ровно один тарифный план, чтобы никому не было обидно. Разумеется, самый дорогой", — поясняет эксперт.

Выдавят абонентов с дешевых тарифов

Необходимость уравнять стоимость звонков может привести к тому, что местные вызовы подорожают до уровня межгорода — с полутора до трех рублей, прогнозируют аналитики.

"Это фактически выдавит абонентов с базовых дешевых тарифов с поминутной оплатой и заставит их покупать более дорогие пакетные тарифы", — предполагает Шатилин.

Тарифы с поминутной оплатой используют в основном те, кто не ездит по России. Для тех же, кто бывает в поездках, проблемы внутрисетевого роуминга не существует — в пакет входит определенное количество предоплаченных минут для звонков в пределах страны. В то же время выгоду не получат и они — "младшие" пакетные тарифы также подорожают.

Таким образом, констатируют аналитики, от отмены роуминга сейчас не выиграет никто, а чтобы от затеи был какой-то смысл, нужно изменить правила пропуска трафика: направлять его напрямую, без зоновых операторов.