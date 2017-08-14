В Тамбове на строительство дорог в 2017 году выделили около 264 млн рублей

ТАМБОВ, 14 авг — РИА Новости. Около 264 миллионов рублей из бюджетов разных уровней направлено на строительство дорог в новых микрорайонах Тамбова в текущем году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

По его словам, более 52 миллионов рублей выделено из регионального бюджета и почти 360 тысяч рублей добавлено из муниципальных средств. Работу в данном направлении контролирует лично губернатор Тамбовской области Александр Никитин.

"Повышение качества жизни граждан — ключевая задача региональной власти. Люди должны ощущать позитивные перемены, поэтому к новым домам, выросшим на окраине областного центра за последние годы, строят автомобильные дороги и пешеходные тротуары, устанавливают уличное освещение. Поскольку для увеличения срока эксплуатации асфальтового покрытия применяют новые технологии, то за процессом необходим особый контроль", — приводит пресс-служба слова Никитина.

В пресс-службе добавили, что в этом году будут построены дороги и тротуары на улицах Пахотная, Селезневская, Западная, А.К.Рязанова, Дроздовая, Медовая, Соловьиная и Ясная в микрорайоне Радужное Тамбова. Объекты должны быть сданы к 1 ноября.

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