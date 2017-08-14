"Русагро" ожидает пятипроцентный рост урожая сахарной свеклы в 2017 году

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, ожидает, что ее урожай сахарной свеклы в текущем году увеличится на 5% по сравнению с прошлым годом, заявила директор по инвестициям "Русагро" Светлана Кузнецова.

"Исходя из того, что происходит на наших полях — урожай сахарной свеклы имеет хорошие перспективы. Мы ожидаем, что он будет примерно на 5% выше, чем в предыдущем году", — сказала Кузнецова в ходе телефонной конференции.

По ее словам, содержание сахара в свекле по предварительной оценке ожидается на более высоком уровне, чем в прошлом году, в результате чего производство сахара будет как минимум на уровне 2016 года. Директор по инвестициям также отметила, что Россия в текущем году вновь может столкнуться с перепроизводством сахара.

По итогам уборочной кампании 2016 года валовый сбор сахарной свеклы у "Русагро" составил 4,3 миллиона тонн. За прошлый сезон (с конца августа 2016 года по конец февраля 2017 года) группа переработала 6,8 миллиона тонн сахарной свеклы. Сахарные заводы группы произвели 898,9 тысячи тонн свекловичного сахара.

Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, а также является одним из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 70,7% акций компании принадлежит семье Вадима Мошковича. На казначейские акции приходится 1,6% выпущенных бумаг, free float составляет 20,7%.