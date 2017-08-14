Ипотечный портфель банка "Уралсиб" вырос за 7 месяцев более чем на 30%

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Ипотечный портфель банка "Уралсиб" вырос за 7 месяцев этого года более чем на 30%, до 33,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении банка.

"Сейчас "Уралсиб" входит в число лидеров ипотечного рынка. Мы занимаем очень неплохие позиции во многих рейтингах ипотечных продуктов, стараемся сохранять ставки на комфортном для заемщиков уровне. В результате, в 1-м полугодии 2017 года банк увеличил объемы ипотечного кредитования более чем в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — цитирует пресс-служба банка председателя правления "Уралсиба" Константина Боброва.

Банк "Уралсиб" в пятницу открыл новый центр ипотечного кредитования на станции метро "Павелецкая". Центр на Павелецкой уже второй центр ипотечного кредитования "Уралсиба" в Москве — первый находится в "Москва-Сити".

"Ипотека — один из ключевых продуктов банка "Уралсиб". Мы стараемся активно развивать это направление, в том числе, оптимизируя работу центров ипотечного кредитования. Надеюсь, нашим клиентам и партнерам будет комфортно работать в новом центре, который мы сегодня открыли", — сказал Бобров на церемонии открытия центра.

Как сообщалось ранее, полноценные ипотечные модули у "Уралсиба" организованы в 23 регионах, ключевыми регионами являются Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Уфа.