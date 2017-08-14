В "Домодедово" сообщили, что у аэропорта нет проблем с авиатопливом

Самолеты на стоянке в аэропорту Домодедово. Архивное фото

Самолеты на стоянке в аэропорту Домодедово. Архивное фото

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" не испытывает проблем с поставками авиатоплива, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее в понедельник газета "Коммерсант" сообщила, что у "Газпром нефти" возникли сложности с поставкой топлива в "Шереметьево", и "Аэрофлоту", базовому перевозчику аэропорта, даже пришлось включить резервную схему обеспечения.

"Московский аэропорт "Домодедово" не испытывает проблем с поставками авиационного топлива. Претензий по качеству топлива от авиакомпаний не поступало", — рассказали в пресс-службе.

Структура поставщиков авиатоплива аэропорта "Домодедово" диверсифицирована. У авиакомпаний-партнеров есть возможность самостоятельно выбирать как поставщика топлива, так и поставщика услуг заправки, отметили там же.

"Домодедово" стал первым российским аэропортом, демонополизировавшим сегмент топливообеспечения, предоставив возможность работы сразу нескольким организациям", — добавили в аэропорту.

Пассажиропоток аэропорта за первое полугодие 2017 года увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14 миллионов человек.