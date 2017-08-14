Ущерб по делу Татфондбанка превысил 50 миллиардов рублей

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Следователи возбудили новых 13 уголовных дел о злоупотреблении полномочиями в отношении экс-председателя правления Татфондбанка, депутата Госсовета Татарстана Роберта Мусина – общий ущерб по делу превысил 50 миллиардов рублей, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

С весны этого года Мусин арестован и сейчас находится в СИЗО №2 Казани.

"Выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности Роберта Мусина, в результате чего возбуждены 13 уголовных дел по статье "Злоупотребление полномочиями"… Они связаны с хищением денежных средств Татфондбанка посредством вывода залогового имущества по ряду кредитных договоров в сумме более 18 миллиардов рублей", — говорится в релизе.

В частности, в декабре 2016 года Мусин в сговоре с "неустановленными сотрудниками" Татфондбанка организовал вывод более 1,2 миллиарда рублей залогового имущества компании "Весна".

В настоящее время в одно производство объединены 22 уголовных дела. Ущерб от действий Мусина превышает 50 миллиардов рублей, отмечается в релизе.

Мусину предъявлено обвинение по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Следователи провели обыски, наложили арест на имущество.

Сейчас банк признан банкротом, "дыра" в его капитале составляет 118 миллиардов рублей. Лицензию у банка отозвали в марте этого года, а временную администрацию ввели в декабре.