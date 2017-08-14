Мексика заинтересована в увеличении товарооборота с Россией, заявил посол

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Мексика заинтересована в увеличении взаимного товарооборота с Россией, заявила РИА Новости посол Мексики в РФ Норма Пенсадо.

"У наших стран есть много возможностей, которыми пока никто не воспользовался. Мексика и Россия являются двумя большими странами, с сильными экономиками, и есть большой потенциал укрепить наши отношения", — заявила дипломат.

По ее словам, товарооборот между двумя странами остается пока на довольно низком уровне, учитывая возможности экономик обеих стран.

"Торговые обмены низкие, равно как и объем инвестиций. И мы видим в этом большие возможности, чтобы увеличить наш товарообмен. Мексика проводит структурные реформы, которые приведут к серьезным и положительным изменениям в экономике и таких областях, как образование, в конкурентоспособности, энергетике и коммуникациях. Есть хорошие возможности для российских инвестиций в Мексике. Мексиканские инвесторы также заинтересованы прийти на российский рынок и инвестировать в России", — заявила она.