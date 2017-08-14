Объем инвестиций на Вологодчине может достичь 200 млрд рублей к 2022 году

ТОТЬМА, 14 авг — РИА Новости. Вологодчина намерена ежегодно прирастать на 20% по объемам инвестиций, которые к 2022-2023 году должны достичь 200 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Глава региона побывал в минувшие выходные в городе Тотьме, которому исполнилось 880 лет.

"В прошлом году рост по инвестициям составил 140%. Думаю, что мы будем прирастать порядка 20% ежегодно и выйдем на уровень 200 миллиардов рублей к 2022-2023 году. В 2015 году было 83 миллиарда рублей, в 2016 году — 120 миллиардов рублей, и к 2022 году ожидаем 200 миллиардов рублей", — сказал Кувшинников.

Губернатор подчеркнул, что Вологодская область — экономически сильный регион, занимающий по объемам производства на душу населения 18-е место в стране. В строительство и модернизацию своих производственных фондов, находящихся в области, инвестируют такие предприятия, как "Северсталь" и "ФосАгро".

В частности, отметил Кувшинников, в конце сентября — начале октября "ФосАгро" откроет в регионе комплекс по производству минеральных удобрений. "Будут производить новый аммиак, новый карбамид. Проект составит по объему инвестиций 65 миллиардов рублей. Компания станет одной из самых высокоэффективных в мире после реализации этих проектов",- сказал он.

По его словам, вторым крупным проектом станет строительство ветки "Северный поток-2", Ухта — Торжок-2 компании Газпром.

"Это седьмая нитка газопровода, которая пройдет через Вологодскую область. Через регион проходит крупнейшая газотранспортная система Газпрома, через которую прокачивается ежегодно более 160 миллиардов кубометров газа, и этот объем будет увеличен до 200 миллиардов рублей в самое ближайшее время", — отметил глава области.

Также он подчеркнул, что на территории Череповецкого промышленного узла будет создана территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

"Мы одними из первых в стране получили этот статус. Это федеральные и региональные налоговые льготы на 10 лет, которые позволят нам привлечь крупных инвесторов. И уже есть огромный интерес, в том числе и трансконтинентальных компаний, мировых лидеров по локализации здесь производств. Сейчас назвать их не могу, они сами просили пока этого не делать. Но уже на территории этого парка пять резидентов, объем инвестиций — 4,5 миллиарда рублей", — сказал Кувшинников.

В планах, отметил губернатор, — присоединить к территории ТОСЭР еще 150 гектаров Череповецкого района. "Тогда это будет крупнейшая ТОР, которая по своим возможностям сопоставима с ОЭЗ Дальнего Востока", — заключил он.