ФАС может возбудить дела против трех операторов "большой четверки"

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости/Прайм. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в ближайшую неделю может возбудить антимонопольные дела в отношении трех операторов "большой четверки", которые не предоставили достаточных доводов по изменению цен на роуминг внутри РФ, говорится в пресс-релизе ФАС со ссылкой на замглавы службы Анатолия Голомолзина.

В середине июля служба предупредила операторов "большой четверки" (МТС, "Билайн", "Мегафон" и Tele2) о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках внутри России. Позднее Голомолзин уточнил, что служба ждет исполнения предупреждения до 10-13 августа.

"По состоянию на 14 августа 2017 года один из операторов связи направил в адрес ведомства мотивированное ходатайство о продлении сроков исполнения предупреждения и выразил готовность исполнить его в новые сроки", — сообщил Голомолзин в понедельник.

"Таким образом, в отношении остальных трех операторов, которые не предоставили достаточных доводов, в ближайшую неделю будет рассмотрен вопрос о возбуждении дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства", — добавил он.

Один оператор направил ходатайство о разъяснении предупреждения и продлении сроков без достаточных мотивированных обоснований, сообщает ФАС. В связи с этим 4 августа ему было отказано в продлении сроков с указанием на возможность повторно вернуться к рассмотрению мотивированного ходатайства. Повторного обращения не было.

Два других оператора 28 июля и 4 августа заявили лишь ходатайства об ознакомлении с отчетами о состоянии конкуренции на рынке. Такой возможностью они воспользовались 4 и 10 августа.