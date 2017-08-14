ФАС может возбудить дела против трех операторов "большой четверки"

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости/Прайм. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в ближайшую неделю может возбудить антимонопольные дела в отношении трех операторов "большой четверки", которые не предоставили достаточных доводов по изменению цен на роуминг внутри РФ, говорится в пресс-релизе ФАС со ссылкой на замглавы службы Анатолия Голомолзина.
"По состоянию на 14 августа 2017 года один из операторов связи направил в адрес ведомства мотивированное ходатайство о продлении сроков исполнения предупреждения и выразил готовность исполнить его в новые сроки", — сообщил Голомолзин в понедельник.
"Таким образом, в отношении остальных трех операторов, которые не предоставили достаточных доводов, в ближайшую неделю будет рассмотрен вопрос о возбуждении дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства", — добавил он.
Два других оператора 28 июля и 4 августа заявили лишь ходатайства об ознакомлении с отчетами о состоянии конкуренции на рынке. Такой возможностью они воспользовались 4 и 10 августа.