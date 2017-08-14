Россия и Турция обсудят действующие экономические ограничения

АСТАНА, 14 авг — РИА Новости. Россия и Турция в ближайшие недели проведут консультации по вопросам действующих ограничений, в том числе по томатам, сообщил журналистам замминистра экономического развития Алексей Груздев.
"Как было предусмотрено в заявлении вице-премьеров — ничего не пересматривали. Соответствующие консультации будут проводиться в ближайшее время, но они будут начаты — то есть не стоит ожидать, что решение будет принято. Я думаю, что первые контакты в течение ближайших нескольких недель будут, по всему комплексу вопросов, в том числе по томатам", — сказал Груздев.
Он подчеркнул, в рамках достигнутых договоренностей стороны будут обсуждать ситуацию, обмениваться мнениями. "У нас есть механизм урегулирования ограничений", — добавил он.
Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. Затем ограничения были частично сняты. К началу июня запрет действовал в отношении замороженного мяса и субпродуктов кур и индеек, томатов, огурцов и корнишонов, свежего винограда, яблок, груш, клубники и земляники. Помимо этого, Россельхознадзор в 2016 году ввел запрет на поставки в РФ турецких томатов, перца, гранатов, баклажанов, салата-латука и салата айсберг, кабачков и тыкв. В начале июня 2017 года правительство отменило эмбарго на поставки турецких продуктов, кроме томатов. Ограничения Россельхознадзора все еще действуют.