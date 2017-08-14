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Экономика

Иностранные инвестиции уже не спасут "Югру", считают эксперты

Сюжет:
Лишение лицензии банка "Югра" (47)
13:3114.08.2017
(обновлено: 13:34 14.08.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкФилиал банка Югра в Москве. Архивное фотоФилиал банка Югра в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Докапитализация банка "Югра" за счет иностранных инвестиций после отзыва лицензии выглядит маловероятной, считают опрошенные РИА Новости эксперты рейтинговых агентств Fitch и "Эксперта РА".

У отделения банка Югра. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Саудовский принц готов изучить участие в капитале банка "Югра"
В понедельник пресс-служба основного владельца банка "Югра" Алексея Хотина сообщила, что во время встречи 12 августа Хотин и саудовский принц Аль-Валид бин Талал обсудили возможность участия принца в капитале банка "Югра". Банк лишился лицензии в конце июля.

Принц Аль-Валид — племянник короля Саудовской Аравии. Его состояние оценивается более чем в 17 миллиардов долларов – ему принадлежат доли в Citigroup, Four Seasons, Twitter, 21st Century Fox, Disney.

Спасать уже некого

"У "Югры" отозвали лицензию, ибо меры, которые акционеры предлагали по оздоровлению банка, ЦБ не устроили. О докапитализации можно было бы говорить в случае санации, а сейчас по факту получается докапитализировать и нечего – банк находится в процессе ликвидации", — прокомментировал аналитик Fitch Антон Лопатин.

Вывеска банка Югра в Москве. 28 июля 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В АРБ назвали плюсы возможного участия саудовского принца в капитале "Югры"
Похожую позицию занял младший директор по банковским рейтингам "Эксперта РА" Вячеслав Путиловский. "У "Югры" уже отозвана лицензия, подавляющая часть пассивов банка уже выдана физлицам через банки-агенты. Сейчас вход инвесторов – тем более из Саудовской Аравии – выглядит крайне маловероятно. Такая инвестиция не имеет экономического смысла", — сказал он.

"Есть три прецедента, когда банку по суду возвращали лицензию. Но чтобы пришел инвестор, влил деньги, и только поэтому банку вернули лицензию – таких примеров я не знаю", — заключил добавил Путиловский.

При этом глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян ранее высказал РИА Новости мнение, что инвестиции саудовского принца теоретически могли бы помочь банку "Югра" восстановить работу и вернуть лицензию. По словам Тосуняна, такой вариант возможен, если "к банку нет претензий по каким-то криминальным вещам", и все его проблемы связаны с капиталом и ликвидностью.

История

Филиал банка Югра в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Кремль подтвердил, что не вмешивается в ситуацию вокруг банка "Югра"
ЦБ с 28 июля отозвал лицензию у "Югры". Регулятор счел невозможным спасение этого банка, в котором с 10 июля работала временная администрация из АСВ: необходимое для санации финансирование при самой оптимистичной оценке превысило бы страховые выплаты по вкладам. Основные названные регулятором причины: финансирование проектов бенефициаров "Югры" за счет привлеченных средств физлиц (доля таких кредитов составила почти 90%), отсутствие адекватных резервов, неоднократное применение надзорных мер и нарушение "Югрой" введенных ограничений.

В августе Банк России подал в арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве банка "Югра".

При этом бывший президент банка Алексей Нефедов заявил РИА Новости, что причины отзыва лицензии у "Югры", указанные Центробанком, не соответствуют действительности. Акционеры и топ-менеджмент банка намерены отстаивать свои права в суде.

По данным РИА Рейтинг, на 1 июня банк занимал 29-е место в РФ с активами в размере 322,9 миллиарда рублей. По информации ЦБ, объем вкладов в "Югре" на 1 июня оценивался в 180 миллиардов рублей, 170 миллиардов рублей из которых застрахованы в АСВ. Таким образом, выплаты вкладчикам "Югры" станут крупнейшим страховым случаем за период расчистки банковской системы РФ.

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