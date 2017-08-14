Иностранные инвестиции уже не спасут "Югру", считают эксперты

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Докапитализация банка "Югра" за счет иностранных инвестиций после отзыва лицензии выглядит маловероятной, считают опрошенные РИА Новости эксперты рейтинговых агентств Fitch и "Эксперта РА".

В понедельник пресс-служба основного владельца банка "Югра" Алексея Хотина сообщила, что во время встречи 12 августа Хотин и саудовский принц Аль-Валид бин Талал обсудили возможность участия принца в капитале банка "Югра". Банк лишился лицензии в конце июля.

Принц Аль-Валид — племянник короля Саудовской Аравии. Его состояние оценивается более чем в 17 миллиардов долларов – ему принадлежат доли в Citigroup, Four Seasons, Twitter, 21st Century Fox, Disney.

Спасать уже некого

"У "Югры" отозвали лицензию, ибо меры, которые акционеры предлагали по оздоровлению банка, ЦБ не устроили. О докапитализации можно было бы говорить в случае санации, а сейчас по факту получается докапитализировать и нечего – банк находится в процессе ликвидации", — прокомментировал аналитик Fitch Антон Лопатин.

Похожую позицию занял младший директор по банковским рейтингам "Эксперта РА" Вячеслав Путиловский. "У "Югры" уже отозвана лицензия, подавляющая часть пассивов банка уже выдана физлицам через банки-агенты. Сейчас вход инвесторов – тем более из Саудовской Аравии – выглядит крайне маловероятно. Такая инвестиция не имеет экономического смысла", — сказал он.

"Есть три прецедента, когда банку по суду возвращали лицензию. Но чтобы пришел инвестор, влил деньги, и только поэтому банку вернули лицензию – таких примеров я не знаю", — заключил добавил Путиловский.

При этом глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян ранее высказал РИА Новости мнение, что инвестиции саудовского принца теоретически могли бы помочь банку "Югра" восстановить работу и вернуть лицензию. По словам Тосуняна, такой вариант возможен, если "к банку нет претензий по каким-то криминальным вещам", и все его проблемы связаны с капиталом и ликвидностью.

История

ЦБ с 28 июля отозвал лицензию у "Югры". Регулятор счел невозможным спасение этого банка, в котором с 10 июля работала временная администрация из АСВ: необходимое для санации финансирование при самой оптимистичной оценке превысило бы страховые выплаты по вкладам. Основные названные регулятором причины: финансирование проектов бенефициаров "Югры" за счет привлеченных средств физлиц (доля таких кредитов составила почти 90%), отсутствие адекватных резервов, неоднократное применение надзорных мер и нарушение "Югрой" введенных ограничений.

В августе Банк России подал в арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве банка "Югра".

При этом бывший президент банка Алексей Нефедов заявил РИА Новости, что причины отзыва лицензии у "Югры", указанные Центробанком, не соответствуют действительности. Акционеры и топ-менеджмент банка намерены отстаивать свои права в суде.

По данным РИА Рейтинг, на 1 июня банк занимал 29-е место в РФ с активами в размере 322,9 миллиарда рублей. По информации ЦБ, объем вкладов в "Югре" на 1 июня оценивался в 180 миллиардов рублей, 170 миллиардов рублей из которых застрахованы в АСВ. Таким образом, выплаты вкладчикам "Югры" станут крупнейшим страховым случаем за период расчистки банковской системы РФ.