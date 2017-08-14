Иностранные инвестиции уже не спасут "Югру", считают эксперты

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Докапитализация банка "Югра" за счет иностранных инвестиций после отзыва лицензии выглядит маловероятной, считают опрошенные РИА Новости эксперты рейтинговых агентств Fitch и "Эксперта РА".
Принц Аль-Валид — племянник короля Саудовской Аравии. Его состояние оценивается более чем в 17 миллиардов долларов – ему принадлежат доли в Citigroup, Four Seasons, Twitter, 21st Century Fox, Disney.
Спасать уже некого
"У "Югры" отозвали лицензию, ибо меры, которые акционеры предлагали по оздоровлению банка, ЦБ не устроили. О докапитализации можно было бы говорить в случае санации, а сейчас по факту получается докапитализировать и нечего – банк находится в процессе ликвидации", — прокомментировал аналитик Fitch Антон Лопатин.
"Есть три прецедента, когда банку по суду возвращали лицензию. Но чтобы пришел инвестор, влил деньги, и только поэтому банку вернули лицензию – таких примеров я не знаю", — заключил добавил Путиловский.
При этом глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян ранее высказал РИА Новости мнение, что инвестиции саудовского принца теоретически могли бы помочь банку "Югра" восстановить работу и вернуть лицензию. По словам Тосуняна, такой вариант возможен, если "к банку нет претензий по каким-то криминальным вещам", и все его проблемы связаны с капиталом и ликвидностью.
История
В августе Банк России подал в арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве банка "Югра".
При этом бывший президент банка Алексей Нефедов заявил РИА Новости, что причины отзыва лицензии у "Югры", указанные Центробанком, не соответствуют действительности. Акционеры и топ-менеджмент банка намерены отстаивать свои права в суде.
По данным РИА Рейтинг, на 1 июня банк занимал 29-е место в РФ с активами в размере 322,9 миллиарда рублей. По информации ЦБ, объем вкладов в "Югре" на 1 июня оценивался в 180 миллиардов рублей, 170 миллиардов рублей из которых застрахованы в АСВ. Таким образом, выплаты вкладчикам "Югры" станут крупнейшим страховым случаем за период расчистки банковской системы РФ.