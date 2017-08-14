Елена Белоусенко: на рынке ОМС скоро появится новый лидер

Об одной из крупнейших сделок M&A среди страховщиков на рынке обязательного медицинского страхования РИА Новости рассказала Елена Белоусенко — генеральный директор компании ВТБ Медицинское страхование (ранее "РОСНО-МС"), входящей в группу ВТБ:

- В прошлом году компанию РОСНО-МС приобрела группа ВТБ. Для каких целей это было сделано?

— РОСНО-МС была приобретена для последующего объединения со страховой медицинской компанией ВТБ. В настоящее время мы находимся в процессе объединения, завершить который планируем к концу этого года. Мы заинтересованы в развитии бизнеса ОМС, так как рынок медицинского страхования в России обладает серьезным потенциалом роста. ОМС покрывает большую часть населения, которое является для нас потенциальными потребителями других финансовых продуктов.

- Компания РОСНО-МС была переименована в ВТБ Медицинское страхование. Это связано с предстоящим объединением?

— Да, это один из этапов. Объединенная компания будет называться ВТБ Медицинское страхование. Поскольку новая компания будет создана на базе РОСНО-МС в форме присоединения к ней другой компании, было принято решение о смене названия.

- Что означает предстоящее объединение для клиентов объединяемых компаний?

— Для наших клиентов абсолютно ничего не меняется — полисы, ранее выданные компанией РОСНО-МС, продолжают действовать, их менять не нужно, контактные телефоны и адреса компании остаются прежними. Единственное, что поменяется для клиентов — после объединения они станут клиентами крупнейшей страховой медицинской компании на рынке.

- Сколько клиентов будет обслуживать объединенная компания?

— После объединения клиентами нашей компании будет около 24 миллиона застрахованных граждан. Наша доля рынка ОМС составит порядка 17%. В ближайшие 1,5-2 года мы планируем увеличить показатели: клиентскую базу — до 27 миллионов застрахованных лиц, рыночную долю — до 20%. Инфраструктура будет насчитывать более 1000 отделений обслуживания в 34 регионах страны.

- Какие направления планируете развивать, внедряете ли вы какие-либо новые клиентские сервисы?

- Мы постоянно работаем над тем, чтобы нашим клиентам было с нами комфортно. Застрахованным лицам доступен круглосуточный колл-центр, работающий в режиме 24/7, мы принимаем активное участие в реализации государственных проектов, среди них программа "Бережливая поликлиника" министерства здравоохранения РФ, направленная на повышение качества оказания медицинской помощи. В ближайшее время мы планируем запустить на сайте личный кабинет, в котором наши клиенты смогут отслеживать статус готовности полиса, получить доступ к электронной медицинской карте, узнать перечень медицинских услуг, оказанных им в лечебно-профилактических учреждениях, а также их стоимость.

- Есть ли приоритетные регионы для развития?

— Наша цель — достичь лидерских позиций во всех субъектах нашего присутствия. В тех регионах, где мы занимаем сильные позиции, будем продолжать развиваться, а там, где наша доля рынка меньше, будем ее увеличивать. Также мы готовы рассмотреть возможность начала работы в регионах, где есть потенциал сделок по M&A.

- Значит, планируете приобретать других страховщиков?

- Мы постоянно смотрим на потенциальные объекты для приобретения. Покупка актива только для роста численности клиентов нам неинтересна, для нас важно, чтобы бизнес был рентабелен и эффективен.

В последние несколько лет активность M&A в сегменте ОМС возросла — это естественный процесс развития рынка, который ведет к укрупнению страховых компаний. Сейчас сложилась ситуация, когда достаточно много собственников компаний, особенно небольших, готовы к продаже своего бизнеса.