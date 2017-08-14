В АРБ назвали плюсы возможного участия саудовского принца в капитале "Югры"

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Инвестиции саудовского принца Аль-Валида бин Талала теоретически могли бы помочь банку "Югра" восстановить работу и вернуть лицензию, заявил РИА Новости руководитель Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.

В понедельник пресс-служба основного владельца банка "Югра" Алексея Хотина сообщила, что во время встречи 12 августа Хотин и саудовский принц Аль-Валид бин Талал обсудили возможность участия принца в капитале банка "Югра". Банк лишился лицензии в конце июля.

"Теоретически это возможно. Даже после того, как отозвана лицензия, если есть инвестор и если к банку нет претензий по каким-то криминальным вещам, то есть речь будет идти только о капитале и ликвидности, — теоретически инвестор может прийти, помочь банку продолжить работу. Такие прецеденты были – не с принцами, конечно, — и не только в нашей практике. Но здесь нужно посмотреть объем претензий к банку и объем возможных желаний со стороны инвестора", — сказал Тосунян, отвечая на вопрос, может ли участие иностранного инвестора помочь спасти банк.

Глава АРБ не исключает, что Банк России может согласиться на такой вариант. "Основная задача ЦБ – удовлетворить требования кредиторов, обеспечить соответствующую добросовестность организации. Если к организации претензии только по капиталу и финансовым аспектам, и если есть инвестор, который может закрыть все эти проблемы и который готов инвестировать, то почему исключать возможность, что ЦБ может и согласиться?" – прокомментировал Тосунян.

ЦБ с 28 июля отозвал лицензию у "Югры". Регулятор счел невозможным спасение этого банка, в котором с 10 июля работала временная администрация из АСВ: необходимое для санации финансирование при самой оптимистичной оценке превысило бы страховые выплаты по вкладам. Основные названные регулятором причины: финансирование проектов бенефициаров "Югры" за счет привлеченных средств физлиц (доля таких кредитов составила почти 90%), отсутствие адекватных резервов, неоднократное применение надзорных мер и нарушение "Югрой" введенных ограничений.

При этом бывший президент банка Алексей Нефедов заявил РИА Новости, что причины отзыва лицензии у "Югры", указанные Центробанком, не соответствуют действительности. Акционеры и топ-менеджмент банка намерены отстаивать свои права в суде.

Принц Аль-Валид — племянник короля Саудовской Аравии. Его состояние оценивается более чем в 17 миллиардов долларов. Принцу Аль-Валиду принадлежат доли в компаниях Four Seasons (вместе с Биллом Гейтсом они владеют 95% акций), CitiGroup, Twitter, 21st Century Fox, Disney. Он также является владельцем отелей George V в Париже и Plaza в Нью-Йорке.