Медведев попросил перенести заседание межправсовета ЕАЭС на октябрь

АСТАНА, 14 авг – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании межправительственного совета ЕАЭС попросил рассмотреть возможность перенесения даты проведения следующего заседания с 30-31 октября на 24-25 октября.

"Я просто хотел бы обратить внимание, что у нас очень плотно, у российской стороны, по поездкам всяким. До этого предлагалось 24-25 октября. Я попросил рассмотреть именно эти даты, потому что 30-31 октября – это вне графика, сложно", — сказал Медведев, отметив, что такой вопрос обсуждался на заседании межправсовета ЕАЭС в узком составе.

Межправсовет согласился рассмотреть такую возможность. Этот вопрос будет поручен комиссии.

Медведев возглавил российскую делегацию на встрече в Астане. Отмечается, что в ходе встречи главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии рассмотрят ключевые задачи по расширению интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. Приоритетное внимание будет уделено развитию отраслевого сотрудничества, в том числе формированию единого электроэнергетического рынка и мерам по реализации скоординированной транспортной политики.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.