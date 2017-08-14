Медведев попросил перенести заседание межправсовета ЕАЭС на октябрь

АСТАНА, 14 авг – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании межправительственного совета ЕАЭС попросил рассмотреть возможность перенесения даты проведения следующего заседания с 30-31 октября на 24-25 октября.
Межправсовет согласился рассмотреть такую возможность. Этот вопрос будет поручен комиссии.
Медведев возглавил российскую делегацию на встрече в Астане. Отмечается, что в ходе встречи главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии рассмотрят ключевые задачи по расширению интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. Приоритетное внимание будет уделено развитию отраслевого сотрудничества, в том числе формированию единого электроэнергетического рынка и мерам по реализации скоординированной транспортной политики.
ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.