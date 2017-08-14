Медведев считает необходимым создать единое цифровое пространство ЕАЭС

АСТАНА, 14 авг – РИА Новости. Единое цифровое пространство необходимо в масштабах не одной страны, а в масштабах всего ЕАЭС, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе расширенного заседания межправсовета ЕАЭС.

"Электронные технологии действительно проникают во все сферы нашей жизни, мы сегодня это обсуждали (на узком составе — ред.). Мы активно занимаемся этим, я имею в виду Россию, на национальном уровне. В конце июля я утвердил программу по цифровой экономике в нашей стране на период до 2024 года. Но мы отлично понимаем, что если мы создаём общий рынок, такое единое цифровое пространство нам требуется не в масштабах одного государства, а в масштабах всего Евразийского союза", — сказал Медведев.

Он отметил, что за первые четыре месяца текущего года более чем на четверть вырос объем внутренней и внешней торговли ЕАЭС. "Все без исключения страны укрепили свое присутствие на внешних рынках. Объем экспортных поставок увеличился примерно на 10%. В лучшую сторону меняется и товарная структура: растет экспорт машин и оборудования, причем на треть практически — на 34%, продовольственных товаров и сельхозсырья — на 26%. Снижается доля энергетических товаров, что означает, что торговый оборот становится более сбалансированным", — перечислил премьер-министр РФ.

По его словам, чтобы поддерживать эту динамику, нужно совершенствовать правила бизнеса. Ближайшая задача — выполнить подготовленную Евразийской комиссией "дорожную карту" по снятию барьеров в промышленности, аграрном секторе, энергетике и техническом регулировании.

Кроме того, участники заседания в узком составе обсудили тему социальных гарантий и пенсионного обеспечения. "Необходимо продолжить работу для того, чтобы выйти окончательно на будущий договор "О пенсионном обеспечении", — подчеркнул Медведев, имея в виду пенсионное обеспечение трудящих граждан стран-участников ЕАЭС.

Отдельно он отметил тему сотрудничества ЕАЭС и других интеграционных объединений, в том числе СНГ. "Важно, чтобы на мероприятии Евразийского союза приглашали представителей стран Содружества, исполкома СНГ и продолжали работать на наращивание партнерских связей, активно ведя торговые переговоры, в том числе по созданию зон свободной торговли с целым рядом стран, с которыми мы в этом направлении продвинули", — сказал Медведев.

Он отметил, что Россия в следующем году принимает на себя функцию председателя ЕАЭС и сейчас определяет для себя приоритеты. Планируется уделить внимание как текущим темам, "включая пресловутые изъятия и ограничения", так и стратегическим задачам на будущее по таким направлениям, как поддержка экспорта, инвестиционный климат, трудовые стандарты, инновационная повестка дня, взаимодействие с международными партнерами.

Медведев добавил, что в понедельник российская делегация посетит международную выставку "ЭКСПО-2017". "Это демонстрация больших достижений и новых возможностей Казахстана. Уверен, что Астана прекрасно справится с этой важной миссией. Мы поздравляем наших друзей с проведением этого очень важного и интересного мероприятия", — сказал он.