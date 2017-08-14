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Экономика

Медведев считает необходимым создать единое цифровое пространство ЕАЭС

12:1414.08.2017
(обновлено: 12:49 14.08.2017)
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© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев после общего фотографирования участников заседания Евразийского межправительственного совета. 14 августа 2017Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев после общего фотографирования участников заседания Евразийского межправительственного совета. 14 августа 2017
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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АСТАНА, 14 авг – РИА Новости. Единое цифровое пространство необходимо в масштабах не одной страны, а в масштабах всего ЕАЭС, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе расширенного заседания межправсовета ЕАЭС.

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© РИА Новости / Олег Ласточкин
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"Электронные технологии действительно проникают во все сферы нашей жизни, мы сегодня это обсуждали (на узком составе — ред.). Мы активно занимаемся этим, я имею в виду Россию, на национальном уровне. В конце июля я утвердил программу по цифровой экономике в нашей стране на период до 2024 года. Но мы отлично понимаем, что если мы создаём общий рынок, такое единое цифровое пространство нам требуется не в масштабах одного государства, а в масштабах всего Евразийского союза", — сказал Медведев.

Он отметил, что за первые четыре месяца текущего года более чем на четверть вырос объем внутренней и внешней торговли ЕАЭС. "Все без исключения страны укрепили свое присутствие на внешних рынках. Объем экспортных поставок увеличился примерно на 10%. В лучшую сторону меняется и товарная структура: растет экспорт машин и оборудования, причем на треть практически — на 34%, продовольственных товаров и сельхозсырья — на 26%. Снижается доля энергетических товаров, что означает, что торговый оборот становится более сбалансированным", — перечислил премьер-министр РФ.

По его словам, чтобы поддерживать эту динамику, нужно совершенствовать правила бизнеса. Ближайшая задача — выполнить подготовленную Евразийской комиссией "дорожную карту" по снятию барьеров в промышленности, аграрном секторе, энергетике и техническом регулировании.

Кроме того, участники заседания в узком составе обсудили тему социальных гарантий и пенсионного обеспечения. "Необходимо продолжить работу для того, чтобы выйти окончательно на будущий договор "О пенсионном обеспечении", — подчеркнул Медведев, имея в виду пенсионное обеспечение трудящих граждан стран-участников ЕАЭС.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Евразийского межправительственного совета. 14 августа 2017
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Отдельно он отметил тему сотрудничества ЕАЭС и других интеграционных объединений, в том числе СНГ. "Важно, чтобы на мероприятии Евразийского союза приглашали представителей стран Содружества, исполкома СНГ и продолжали работать на наращивание партнерских связей, активно ведя торговые переговоры, в том числе по созданию зон свободной торговли с целым рядом стран, с которыми мы в этом направлении продвинули", — сказал Медведев.

Он отметил, что Россия в следующем году принимает на себя функцию председателя ЕАЭС и сейчас определяет для себя приоритеты. Планируется уделить внимание как текущим темам, "включая пресловутые изъятия и ограничения", так и стратегическим задачам на будущее по таким направлениям, как поддержка экспорта, инвестиционный климат, трудовые стандарты, инновационная повестка дня, взаимодействие с международными партнерами.

Медведев добавил, что в понедельник российская делегация посетит международную выставку "ЭКСПО-2017". "Это демонстрация больших достижений и новых возможностей Казахстана. Уверен, что Астана прекрасно справится с этой важной миссией. Мы поздравляем наших друзей с проведением этого очень важного и интересного мероприятия", — сказал он.

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