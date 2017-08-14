"Алроса" не планирует менять план добычи алмазов на 2017 год из-за аварии

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. АК "Алроса" не планирует корректировать план добычи алмазов на 2017 год в связи с аварией на руднике "Мир", сообщил журналистам первый вице-президент и исполнительный директор компании Игорь Соболев.

"Мы планы текущего года не корректируем. Мы будем восполнять за счет других месторождений. В следующем году за счет введения новых месторождений, наращивания объемов добычи на месторождениях других горно-обогатительных комбинатов постараемся восполнить нашу алмазодобычу на период восстановления рудника "Мир", — сказал Соболев.

"План по продажам в основном зависит от конъюнктуры рынка, и он в прямую не связан, как правило, с алмазодобычей… Помимо поступления алмазов от текущей добычи существуют стоки, которыми при реализации оперируют наши сбытовые организации. Пока не планируем пересмотр (плана продаж — ред.)", — добавил Соболев.

Он уточнил также, что компания уже нарастила добычу на руднике "Удачный", а также принято решение увеличить объемы производства на руднике "Интернациональный".

Производственный план компании на 2017 год предусматривал добычу в объёме около 39 миллионов карат. В сентябре компания планировала скорректировать свой бюджет на этот год и возможно немного увеличить план по добыче и продажам. На рудник "Мир" по итогам прошлого года пришлось около 9% от общего размера производства, в первом полугодии — почти 11%.