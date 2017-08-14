Операторы "большой четверки" ответили ФАС на предупреждение о роуминге

Мужчина говорит по телефону на улице Москвы. Архивное фото

Мужчина говорит по телефону на улице Москвы. Архивное фото

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба получила ответы от операторов "большой четверки" на предупреждение о выравнивании цен в роуминге внутри сети. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в ФАС не раскрывают содержание ответов, однако уточняют, что операторы также ходатайствовали об ознакомлении с аналитическим отчетом по результатам анализа рынка, на основании которого были сделаны предупреждения.

Ранее ФАС предупредила МТС, "Мегафон", "Вымпелком" (бренд "БиЛайн") и Tele2 о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и поездках по России, то есть фактически отменить внутрисетевой роуминг.

Операторы должны были изменить условия тарифных планов в срок до 10-13 августа, либо мотивировать свой отказ от исполнения поручения службы. В Минкомсвязи высказывали опасения, что отмена роуминга повлечет за собой рост цен на сотовую связь.

В России существует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг действует в рамках одной определенной сети по всей стране и отличается по регионам. Национальный роуминг подключается, когда сеть оператора отсутствует в каком-либо регионе.