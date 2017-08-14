Волков: строительство жилья в Мордовии в первом полугодии выросло на 15%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 авг — РИА Новости. Строительство жилья в Мордовии по итогам первого полугодия 2017 года выросло на 15% по сравнению с тем же периодом 2016 года, сообщил врио главы республики Владимир Волков.

"В строительную отрасль дополнительно инвестировано 5 миллиардов рублей. По итогам первого полугодия объемы строительства в республике выросли на 15%. Удалось нарастить объемы производства строительных материалов, сохранить в отрасли более двух тысяч рабочих мест", — сказал Волков, слова которого приводятся в сообщении его пресс-службы.

Эти данные, уточняет пресс-служба, врио главы региона привел в своем докладе на совещании по вопросам развития жилищного строительства, которое провел в Пензе председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

По словам Волкова, регион участвует во всех федеральных жилищных программах: "Молодая семья", "Устойчивое развитие сельских территорий", "Жилье для российской семьи".

Врио главы республики особо отметил значимость и социальный эффект программы "Молодая семья". "За время ее действия новоселье в Мордовии справили более 11 тысяч семей. В этом году выделяется еще 700 сертификатов. Эта работа напрямую влияет на улучшение демографической ситуации, и мы считаем, что финансирование по этой программе нужно увеличивать в разы по всей стране", — пояснил он.

Также Волков отметил необходимость продолжения программы переселения из аварийного жилья и программы "Жилье для российской семьи".

Еще одним фактором, за счет которого Мордовии удалось сохранить объемы жилищного строительства, является реализация программы льготной ипотеки под 5% годовых. Программа реализуется второй год, ее участниками стали уже более трех тысяч человек.

Врио главы Мордовии подчеркнул, что республика намерена и дальше наращивать объемы жилищного строительства, развивать льготную ипотеку и другие инструменты государственной поддержки. В ближайшие пять лет в Мордовии планируется построить еще два миллиона квадратных метров жилья.

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