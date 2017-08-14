"Алроса" сохранит финансовую устойчивость после ЧП в Якутии, заявил Трутнев

ХАБАРОВСК, 14 авг— РИА Новости. Выпадающие объемы добычи алмазов на руднике "Мир" в Якутии, где произошла авария, не повлияют на финансовую устойчивость компании "Алроса", которая начинает освоение нового проекта, сказал журналистам вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
На руднике 4 августа произошел прорыв воды, в шахте в тот момент находился 151 человек. На поверхность подняты 143 горняка, поиски восьмерых пропавших продолжаются.
Трутнев провел совещание по вопросу ликвидации ЧС на руднике.
Он отметил, что "Алроса" наращивает в год добычи алмазов больше, чем выпадающая добыча от месторождения на руднике "Мир".