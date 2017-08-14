"Алроса" сохранит финансовую устойчивость после ЧП в Якутии, заявил Трутнев

ХАБАРОВСК, 14 авг— РИА Новости. Выпадающие объемы добычи алмазов на руднике "Мир" в Якутии, где произошла авария, не повлияют на финансовую устойчивость компании "Алроса", которая начинает освоение нового проекта, сказал журналистам вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Трутнев в понедельник прибыл в Якутию, где посетил рудник "Мир" компании "Алроса".

На руднике 4 августа произошел прорыв воды, в шахте в тот момент находился 151 человек. На поверхность подняты 143 горняка, поиски восьмерых пропавших продолжаются.

Трутнев провел совещание по вопросу ликвидации ЧС на руднике.

"Есть объемы добычи на других предприятиях. Кроме этих предприятий компания при поддержке правительства начинает осваивать новый проект — Верхнее-Мунское месторождение, и это новые объемы, которые тоже смогут помочь восполнить объемы добычи сырья… Компания точно сохранит финансовую устойчивость и будет дальше работать и заботиться о людях", — сказал Трутнев.

Он отметил, что "Алроса" наращивает в год добычи алмазов больше, чем выпадающая добыча от месторождения на руднике "Мир".