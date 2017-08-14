"Аэрофлот" столкнулся с перебоями в поставках топлива

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Компания "Газпромнефть-Аэро Шереметьево" на прошлой неделе оповестила авиакомпании о временных перебоях с транспортировкой авиакеросина трубопроводом "Транснефти", в результате чего "Аэрофлоту" пришлось задействовать резервную схему обеспечения, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в авиаотрасли.
Как сообщил газете источник в одном из ведомств, в последнее время не был постоянно обеспечен трехсуточный запас топлива в резервуарном парке. Источник в отрасли пояснил, что перебои возникли около двух недель назад; основная причина может быть связана "с некондиционным топливом, которое требует прохождения дополнительной системы тщательной фильтрации" при его сдаче в резервуары ТЗК. Причину собеседники издания на рынке видят в отмене в 2015 году обязательной сертификации топливозаправочных компаний и лабораторий горюче-смазочных материалов. С тех пор качество топлива по нормам проверяется только при выходе с завода-изготовителя, дальнейший контроль не предусмотрен.
Однако участники процесса наличие перебоев не признают. Советник президента "Транснефти" Игорь Демин заявил, что в последнее время никаких проблем со снабжением аэропортов не возникало, остановки — только предусмотренные регламентом, а в целом поставки осуществлялись по графику. В пресс-службе "Газпромнефть-Аэро Шереметьево" сообщили, что компания стабильно обеспечивает необходимый объем топлива в аэропорту и работает в штатном режиме. При необходимости ТЗК имеет возможность оперативно наращивать объемы поставки топлива автомобильным транспортом до установленных требований.
В "Шереметьево" не стали комментировать возможные сбои, отметив, что ситуация с обеспечением авиакомпаний топливом отслеживается. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что поставки авиакеросина с "Газпромнефть-Аэро Шереметьево" нормализовались в ночь с пятницы на субботу.
При этом отраслевые эксперты подчеркивают, что российское авиатопливо давно вызывает претензии иностранных авиакомпаний, и для него необходимо вводить сертификационные требования, пишет газета.