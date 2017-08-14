"Аэрофлот" столкнулся с перебоями в поставках топлива

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Компания "Газпромнефть-Аэро Шереметьево" на прошлой неделе оповестила авиакомпании о временных перебоях с транспортировкой авиакеросина трубопроводом "Транснефти", в результате чего "Аэрофлоту" пришлось задействовать резервную схему обеспечения, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в авиаотрасли.

"Аэрофлот" осуществляет около 40% заправки через "Газпромнефть-Аэро Шереметьево". Для выполнения производственной программы авиакомпании пришлось перевести заправку более 50 рейсов на топливо-заправочный комплекс (ТЗК) "Шереметьево", на складе которого находятся собственные запасы топлива авиакомпании. В Росавиации, контролирующей цены на авиакеросин и ведущей ежесуточный мониторинг наличия топлива в ТЗК, и "Аэрофлоте" отказались от комментариев изданию. В Минэнерго переадресовали вопрос к Росстандарту, оттуда — в Ространснадзор, где на запрос газеты не ответили.

Как сообщил газете источник в одном из ведомств, в последнее время не был постоянно обеспечен трехсуточный запас топлива в резервуарном парке. Источник в отрасли пояснил, что перебои возникли около двух недель назад; основная причина может быть связана "с некондиционным топливом, которое требует прохождения дополнительной системы тщательной фильтрации" при его сдаче в резервуары ТЗК. Причину собеседники издания на рынке видят в отмене в 2015 году обязательной сертификации топливозаправочных компаний и лабораторий горюче-смазочных материалов. С тех пор качество топлива по нормам проверяется только при выходе с завода-изготовителя, дальнейший контроль не предусмотрен.

Для доставки авиатоплива до хранилищ в аэропортах Московского авиаузла используется железнодорожный, автомобильный и трубопроводный транспорт. Поставки осуществляет "Транснефтепродукт" через Московский кольцевой нефтепродуктопровод. В эту систему сдают топливо два поставщика — рязанский НПЗ "Роснефти" и московский НПЗ "Газпром нефти".

Однако участники процесса наличие перебоев не признают. Советник президента "Транснефти" Игорь Демин заявил, что в последнее время никаких проблем со снабжением аэропортов не возникало, остановки — только предусмотренные регламентом, а в целом поставки осуществлялись по графику. В пресс-службе "Газпромнефть-Аэро Шереметьево" сообщили, что компания стабильно обеспечивает необходимый объем топлива в аэропорту и работает в штатном режиме. При необходимости ТЗК имеет возможность оперативно наращивать объемы поставки топлива автомобильным транспортом до установленных требований.

В "Шереметьево" не стали комментировать возможные сбои, отметив, что ситуация с обеспечением авиакомпаний топливом отслеживается. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что поставки авиакеросина с "Газпромнефть-Аэро Шереметьево" нормализовались в ночь с пятницы на субботу.

При этом отраслевые эксперты подчеркивают, что российское авиатопливо давно вызывает претензии иностранных авиакомпаний, и для него необходимо вводить сертификационные требования, пишет газета.