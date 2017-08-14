СМИ узнали о возможном выходе "Онэксим" Прохорова из акционеров "Русала"

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Группа "Онэксим" Михаила Прохорова в течение ближайших месяцев — в сентябре-октябре — может полностью выйти из капитала "Русала", пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

В пятницу алюминиевая компания сообщила, что "Онэксим" продает 7% акций "Русала" структуре, аффилированной с Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника, за 503,9 миллиона долларов. В результате сделки Sual и аффилированная с ним Zonoville Investments Limited суммарно будут контролировать 22,8% акций. Непосредственным продавцом акций выступает Dimosenco Holdings Co. Limited. Доля "Онэксима" после продажи сократится до 6,7%.

"Онэксим" планирует продать остающиеся у группы 6,7% акций компании в сентябре-октябре — в преддверии ноябрьской ребалансировки индекса MSCI, пишет газета со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По данным источника издания, пакет продадут в рынок, и существуют предварительные договоренности, что около 3% акций может выкупить один из банков.

Основной кредитор "Русала" — Сбербанк; он и ВТБ — основные кредиторы En+, в ВТБ же был заложен пакет "Онэксима" в "Русале". Принадлежащие "Онэксиму" акции генкомпании "Квадра" заложены Газпромбанку и Сбербанку, акции "Ренессанс Кредита" — Альфа-банку, отмечает газета. Но источники издания, близкие к этим банкам, не слышали о планах покупки акций "Русала". Один из них не исключает, что выкуп бумаг банком может проводиться в интересах одного из акционеров алюминиевой компании, отмечает издание.

Крупнейшим акционером "Русала" является En+ Олега Дерипаски (48,13%). Принадлежащая швейцарскому трейдеру Glencore компания Amokenga Holdings владеет 8,75%, менеджмент компании — 0,25%. В свободном обращении находятся 13,37% акций.