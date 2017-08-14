ПЕКИН, 14 авг — РИА Новости, Анна Раткогло. Начало расследования США в отношении Китая по делам о нарушении интеллектуальной собственности может привести к "торговой войне" между двумя странами, пишет в понедельник издание China Daily.

Как отметил исследователь Института международного экономического и торгового сотрудничества при Минкоммерции Китая Мэй Синьюй, односторонние меры со стороны США "могут привести к торговой войне".

Ранее издание Politico со ссылкой на источники в американской администрации сообщило, что президент США Дональд Трамп планирует в понедельник призвать к началу расследования в отношении КНР по обвинению в нарушении прав США на интеллектуальную собственность и передаче технологий. Отмечалось, что Трамп планирует использовать статью 301 торгового акта 1974 года. Она позволяет США в одностороннем порядке устанавливать барьеры на пути экспортных товаров, что, как пишет издание, может привезти к повышению тарифов на импорт.

При этом Мэй Синьюй добавил, что статья 301 имеет определенные отграничения. По словам аналитика, в период с 1989 по 2009 год в отношении китайских компаний велось множество расследований, "несмотря на это, китайская экономика активно и уверенно развивалась".

"Применение США статьи 301 не сильно отразится на том, как будет прогрессировать экономическое развитие Китая", — добавил эксперт.