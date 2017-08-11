В Татарстане пассажиропоток аэропортов вырос на 40,7% в первом полугодии

КАЗАНЬ,11 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Аэропорты Татарстана в первом полугодии 2017 года обслужили 1,38 миллиона пассажиров, что на 40,7% больше аналогичного периода прошлого года, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.

"Аэропортами республики в первом полугодии обслужены 1,38 миллиона человек — это на 40,7% больше аналогичного периода прошлого года. Так, по аэропорту "Казань" рост составил 36,9%, "Бегишево" — 63,2%, "Бугульма" — 12,8%", — говорится в сообщении по итогам коллегии, посвященной работе транспортной отрасли республики в первом полугодии.

Как отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Андрей Егоров, 2017 год начался с открытия новых рейсов. В частности, из аэропорта Казани стартовали рейсы в Сургут, Салехард, Нарьян-Мар. Также открыты рейсы в Новый Уренгой из аэропортов Казани и Бугульмы. Впервые для любителей горнолыжного отдыха на период новогодних каникул в начале года был организован рейс из Казани в Гренобль (Франция). В апреле открыты регулярные полеты из Риги (Латвия) в Казань.

Значительно вырос, по словам Егорова, пассажиропоток на международных направлениях. В аэропорту "Казань" он увеличился более чем в два раза и составил 333,2 тысячи человек, в "Бегишево" — более чем в два с половиной раза и составил 24,4 тысячи человек.

По информации замминистра, вклад в развитие региональных авиаперевозок из аэропортов республики вносит и татарстанский авиаперевозчик — компания "ЮВТ АЭРО" (базовые аэропорты — "Бугульма" и "Казань"). Сегодня авиаперевозчик выполняет полеты по 49 маршрутам, в том числе 15 — из Казани, семь — из Бугульмы. В первом полугодии авиакомпания перевезла почти 102 тысячи пассажиров, что на 27,4% больше аналогичного периода прошлого года.

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