МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Правительство РФ выдвинуло кандидатов в совет директоров "Роснефти", среди них — министр энергетики РФ Александр Новак, а также председатель комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер, следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабинета министров.

В общей сложности от РФ выдвинуты семь кандидатов.

В июне акционеры "Роснефти" избрали новый совет директоров. Новак не вошел в его состав. Глава "Роснефти" Игорь Сечин пояснял, что министр энергетики РФ отказался от своих голосов на выборах в совет в пользу независимых директоров. Тогда же Сечин заявил, что "Роснефть" предложила расширить совет директоров с 9 до 11 человек и будет ждать возвращения Новака в состав совета.

Основным акционером "Роснефти" является государственный "Роснефтегаз" (50,00000001% акций), 19,75% акций принадлежат британской BP, еще 19,5% — компании QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (прежнее название — QHG Shares Pte. Ltd., этот пакет в декабре прошлого года купил консорциум швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA). Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества, остальные акции находятся в свободном обращении.