Доллар дешевеет на данных по инфляции в США

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Курс доллара снижается к мировым валютам на фоне статистики по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.18 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,29%, до 93,13 пункта. Курс доллара к иене снижался до 109,03 иены за доллар со 109,19 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару рос до 1,1814 доллара за евро с 1,1772 доллара за евро на предыдущем закрытии.

Минтруда США сообщило в пятницу, что потребительские цены в стране в июле выросли на 0,1% в месячном выражении и на 1,7% — в годовом. Аналитики прогнозировали инфляцию в 0,2% в месячном выражении и 1,7% — в годовом.

Инвесторы обеспокоены тем, что замедление инфляции сорвет планы ФРС США по очередному повышению базовой ставки в 2017 году. Ожидания, что ставка останется на текущем уровне, оказывают давление на доллар, снижая привлекательность активов США, отмечает газета The Wall Street Journal.

Между тем, спрос на безопасные активы остается высоким на фоне продолжающихся взаимных угроз США и КНДР. "Не наблюдается никакой очевидной попытки Северной Кореи или США ослабить напряженность, которая заставила нервничать глобальных инвесторов. Обеспокоенность участников рынка из-за геополитических событий, вероятно, не ослабеет до следующей недели", — приводит издание комментарий аналитиков Brown Brothers Harriman.