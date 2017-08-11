Медведев возмутился действиями недобросовестных застройщиков жилья

ПЕНЗА, 11 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев возмутился действиями недобросовестных застройщиков, отметив, что это является предметом как арбитражных, так и уголовных расследований.

На встрече актива "Единой России" с председателем партии и.о.губернатора Пермского края Максим Решетников отметил, что одним из ключевых вопросов жилищной политики региона является решение проблем обманутых дольщиков. При этом он отметил, что недобросовестные застройщики не всегда являются таковыми – иногда они просто "не рассчитали свои силы".

"То, что последние поправки в 214-й закон приняты — это, конечно, гигантский шаг вперед, здесь коллег можно только поблагодарить. Потому что ведь недобросовестные застройщики, — может быть, они не всегда недобросовестные, они просто иногда экономически не рассчитали свои силы. Что это значит? Это значит, что они и людей подвели, и они демпинговали на рынке, и они забрали определенную рентабельность у застройщиков нормальных, которые могли бы эти деньги вложить в другое качество жилья, в другую городскую среду", — сказал Решетников.

"Вот то, что Вы сказали — те, кто демпинговали, забрали у нормальных застройщиков — это имеет свое наименование и юридическую квалификацию. Это недобросовестная конкуренция. Он понимает, что не может исполнить обязательства за эту сумму, но он, тем не менее, такую сумму предлагает. Он вводит всех в заблуждение. В результате объект не строится, появляются обманутые дольщики, а те, кто мог бы построить за нормальные средства, находятся в предбанкротном состоянии. Это все предмет для расследований и в рамках арбитражного процесса, и в рамках уголовного процесса", — заявил в ответ Медведев.

И.о.главы Пермского края также сообщил, что в регионе разработан проект закона, который предполагает субсидии обманутым дольщикам на достройку объекта.

Президент России Владимир Путин в конце июля подписал закон о фонде долевого строительства. Документ утверждает полномочия и функции фонда, устанавливает обязательность уплаты застройщиками взносов в фонд в размере 1,2% от цены каждого договора участия в долевом строительстве, а также возможность оказания содействия в завершении строительства домов в случае банкротства застройщика.