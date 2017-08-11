Медведев возмутился действиями недобросовестных застройщиков жилья

ПЕНЗА, 11 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев возмутился действиями недобросовестных застройщиков, отметив, что это является предметом как арбитражных, так и уголовных расследований.
"То, что последние поправки в 214-й закон приняты — это, конечно, гигантский шаг вперед, здесь коллег можно только поблагодарить. Потому что ведь недобросовестные застройщики, — может быть, они не всегда недобросовестные, они просто иногда экономически не рассчитали свои силы. Что это значит? Это значит, что они и людей подвели, и они демпинговали на рынке, и они забрали определенную рентабельность у застройщиков нормальных, которые могли бы эти деньги вложить в другое качество жилья, в другую городскую среду", — сказал Решетников.
"Вот то, что Вы сказали — те, кто демпинговали, забрали у нормальных застройщиков — это имеет свое наименование и юридическую квалификацию. Это недобросовестная конкуренция. Он понимает, что не может исполнить обязательства за эту сумму, но он, тем не менее, такую сумму предлагает. Он вводит всех в заблуждение. В результате объект не строится, появляются обманутые дольщики, а те, кто мог бы построить за нормальные средства, находятся в предбанкротном состоянии. Это все предмет для расследований и в рамках арбитражного процесса, и в рамках уголовного процесса", — заявил в ответ Медведев.
Президент России Владимир Путин в конце июля подписал закон о фонде долевого строительства. Документ утверждает полномочия и функции фонда, устанавливает обязательность уплаты застройщиками взносов в фонд в размере 1,2% от цены каждого договора участия в долевом строительстве, а также возможность оказания содействия в завершении строительства домов в случае банкротства застройщика.