Один из акционеров Uber подал в суд на бывшего главу компании

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Венчурная компания Benchmark Capital, один из акционеров онлайн-сервиса такси Uber, подала в суд на бывшего главу компании Трэвиса Каланика (Travis Kalanick), обвиняя его в попытках вернуться на пост главы Uber мошенническим путем, следует из материалов дела.

Иск был подан в четверг в Канцлерский суд штата Делавэр (Delaware Chancery Court). "… Каланик в 2016 году обманным путем получил контроль над тремя вновь созданными местами в совете (директоров — ред.) компании Uber", — утверждает в материалах дела Benchmark, добавляя, что Каланик якобы намеревался после ухода с должности главы Uber укрепить свои позиции за счет союзников в совете и вернуться на пост главы.

При этом ранее сооснователь и член совета директоров Uber Гаретт Кемп заявил сотрудникам компании, что Каланик не собирается возвращаться на свой пост.

Benchmark Capital является одним из акционеров Uber c 2011 года и владеет 13% акций Uber, а также 20% голосов, говорится в материалах дела. Каланику принадлежат 10% акций Uber.

В конце июня газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Каланик покидает пост генерального директора Uber. По данным издания, пять инвесторов Uber потребовали немедленной отставки главы компании. Каланик, который находился в Чикаго, получил письмо от инвесторов с требованиями об отставке и после переговоров согласился на это. При этом он остался в совете директоров Uber.

Uber — онлайн-сервис, позволяющий заказать частное такси через сайт или мобильное приложение. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско. Услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира.