Банк России исключил Anelik из реестра операторов платежных систем

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Банк России исключил из реестра платежную систему Anelik после отзыва лицензии у банка-оператора "Анелик РУ", говорится в материалах регулятора.
ЦБ отмечал, что банк являлся расчетным центром одной из платежных систем, однако не относился к кредитным организациям, признанным Банком России значимыми на рынке платежных услуг.
Платежная система Anelik — международная система денежных переводов для физических лиц. Система работает с 1993 года, осуществляя денежные переводы в странах СНГ и Восточной Европы.