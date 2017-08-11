Банк России исключил Anelik из реестра операторов платежных систем

Вывеска над входом в здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

Вывеска над входом в здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Банк России исключил из реестра платежную систему Anelik после отзыва лицензии у банка-оператора "Анелик РУ", говорится в материалах регулятора.

ЦБ РФ с 9 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Анелик РУ" в связи с неисполнением кредитной организацией требований законодательства и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность. Также регулятор принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

ЦБ отмечал, что банк являлся расчетным центром одной из платежных систем, однако не относился к кредитным организациям, признанным Банком России значимыми на рынке платежных услуг.

Платежная система Anelik — международная система денежных переводов для физических лиц. Система работает с 1993 года, осуществляя денежные переводы в странах СНГ и Восточной Европы.