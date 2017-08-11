Акции "Русала" подешевели на 3,5% на фоне новости о сделке с Sual

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Акции компании "Русал" в пятницу утром дешевеют на 3,5% из-за продажи с большим дисконтом ее 7%-ного пакета группой "Онэксим" Михаила Прохорова, считают аналитики.

К 10.54 мск акции "Русала" снижались на 3,54% — до 39,02 рубля (уже падали на 6,1% — до 38 рублей), при этом индекс ММВБ снижается на 0,63%, свидетельствуют данные Московской биржи.

Как ранее в пятницу сообщила алюминиевая компания, группа "Онэксим" Михаила Прохорова продает 7% акций "Русала" структуре, аффилированной с Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника, за 503,9 миллиона долларов.

"С середины июля акции UC Rusal подорожали почти на 40%, что происходило на фоне хорошего роста цен на алюминий. Коррекция бумаг сегодня утром, на наш взгляд, связана с новостями о том, что Sual приобрел 7% компании у Михаила Прохорова по цене почти на 30% ниже его рыночной капитализации", — комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Игорь Нуждин.

В тоже время он считает, что цена сделки вполне справедливая, так как предыдущий рост частично носил спекулятивный характер.

На взгляд аналитиков "Атона", последствия покупки будут смешанными, и подтверждают свою рекомендацию покупать акции "Русала".