Турция выступила против антироссийских санкций Запада

АНКАРА, 11 авг — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не одобряет антироссийские санкции со стороны ЕС и США, поскольку они наносят ущерб турецкой экономике.

"Турция сама много страдала от санкций в прошлом. Санкции в отношении наших соседей и партнеров (России) причинили тяжелый ущерб нашей экономике. Вот почему, когда мы слышим о санкциях, мы не одобряем это. Мы ищем другие способы решения проблем. Поэтому мы не присоединились к санкциям в отношении России и предпочитаем политическое взаимодействие", — сказал Чавушоглу в интервью агентству IHA.

"Россия и США применяют санкции друг против друга, а ЕС готовит меры против США, так как американские санкции негативно влияют на ЕС. Мы пытаемся решать все вопросы с помощью диалога, чтобы не утонуть в этих водоворотах", — добавил турецкий министр.

Санкции США в отношении России в справке РИА Новости >>