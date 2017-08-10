ЦБ: группа банка "Россия" не запрашивала финподдержки для санации Генбанка

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Группа банка "Россия" имеет достаточно собственных средств для удовлетворения потребностей Генбанка и пока не обращалась за финансовой поддержкой в ЦБ РФ и Агентство по страхованию вкладов (АСВ), сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ.

"Инвестор пока не запрашивал финансовой поддержки, поскольку располагает достаточными собственными ресурсами для удовлетворения потребностей Генбанка, в том числе по выдаче новых кредитов", — сообщили в пресс-службе.

В ЦБ пояснили, что у инвестора есть возможность обратиться к АСВ и Банку России за экономической компенсацией затрат в виде льготного кредита.

В среду в пресс-службе крымского Генбанка сообщили РИА Новости, что правительство республики Крым как акционер Генбанка приняло решение привлечь Собинбанк (входит в группу банка "Россия") в качестве системного инвестора для Генбанка. Банк России в четверг сообщил, что назначил временную администрацию в Генбанк. Для поддержки деятельности Генбанка и повышения его финансовой устойчивости регулятором совместно с АСВ в качестве инвестора будет приглашен Собинбанк.

Генбанк — один из крупнейших банков Крыма, включает в себя более 100 структурных подразделений, представленных практически во всех населенных пунктах полуострова. По данным РИА Рейтинг, Генбанк занимал на 1 июля 119-е место в банковской системе РФ с активами 33 миллиарда рублей, акционерный банк "Россия" — 15-е место с активами в объеме 787,8 миллиарда рублей, Собинбанк — 162-е место с активами в 17,8 миллиарда рублей.

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