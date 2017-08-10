ЦБ назвал причины санации Генбанка

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Накопившиеся проблемы с финансовым положением и качеством управления крымского Генбанка стали причиной финансового оздоровления банка с привлечением нового инвестора в лице группы банка "Россия", сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ.

В четверг Банк России ввел временную администрацию в Генбанк для повышения его финансовой устойчивости. В качестве инвестора будет приглашен Собинбанк, входящий в группу банка "Россия", — основным владельцем которого является бизнесмен Юрий Ковальчук.

"У Генбанка накопились определенные проблемы и с финансовым положением, и с качеством управления. Банк России, принимая решение о привлечении нового инвестора, исходил из того, что это предотвратит утрату банком финансовой устойчивости и собственных средств, позволит оперативно решить текущие проблемы банка, а благодаря заинтересованности инвестора в развитии бизнеса в регионе повысит качество и доступность финансовых сервисов для предприятий и населения Крыма", — сказали в Банке России.

Регулятор пояснил, что в интересах экономики Крыма и Севастополя было признано предпочтительным передать управление банком в руки заинтересованного рыночного игрока с опытом работы в регионе — реализовать меры по финансовому оздоровлению в рамках механизма кредитной схемы санации.

"Поскольку банковская группа "Россия" по финансовому потенциалу многократно превосходит Генбанк, недостатки кредитной схемы санации в этом случае нивелируются", — отметили в ЦБ.

Генбанк — один из крупнейших банков Крыма, а "Россия" — всей РФ. Генбанк является опорным банком правительства Крыма: в августе 2015 года в состав его акционеров на 50% вошли исполнительные органы власти Республики Крым и Севастополя. По данным РИА Рейтинг, Генбанк занимал на 1 июля 119-е место в российской банковской системе с активами в размере 33 миллиарда рублей, акционерный банк "Россия" — 15-е место с активами в объеме 787,8 миллиарда рублей, Собинбанк — 162-е место с активами в 17,8 миллиарда рублей.

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