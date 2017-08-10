В Костромской области отремонтируют дополнительно 30 километров автодорог

КОСТРОМА, 10 авг – РИА Новости. Средства, предназначавшиеся на содержание трассы Кострома – Шарья – Киров – Пермь, будут направлены на ремонт 30 километров дорог в муниципальных образованиях Костромской области, сообщила в четверг администрация региона.

Власти сообщают, что вопрос передачи трассы Кострома – Шарья – Киров – Пермь не решался долгие годы и сдвинулся с мертвой точки после встречи губернатора региона Сергея Ситникова с президентом РФ Владимиром Путиным. С 1 января 2017 года автомобильная дорога перешла в федеральное ведение. Костромская область получила возможность перенаправить высвободившиеся средства на ремонт проблемных участков региональных дорог.

"Высвобожденные от содержания трассы Кострома – Шарья – Киров – Пермь средства направлены на ремонт 30 километров дорог в муниципальных образованиях Костромской области", — говорится в сообщении.

В четверг в области прошла пресс-конференция представителей дорожных служб региона.

Руководитель предприятия "Костромаавтодор" Александр Шведов отметил, что дорожные предприятия области приступили к восстановлению верхних слоев покрытия участков автодорог регионального и муниципального значения.

Так, ремонтные работы начались в Костромском районе – восстанавливаются подъезды к комплексу Шувалово, поселку Прибрежный и санаторию "Колос". На трассе Буй – Галич намечено асфальтирование проблемного участка, а также будут отремонтированы по два километра вблизи Пыщуга, Павина и Вохмы. По четыре километра будут отремонтированы в Макарьевском районе – это дорога на Нежитино, в Межевском районе – участок на Верхнеспасское, а также в Парфеньевском – на Николо-Полому. Отдельные участки дорожного покрытия восстановят в Чухломском, Солигаличском и Шарьинском районах. По словам Шведова, работы выполнены уже на 80%.

Кроме того, в ходе пресс-конференции начальник ФКУ Упрдор "Холмогоры" Константин Чупров представил план по капитальному ремонту федеральной трассы Кострома – Шарья – Киров – Пермь, который ведется теперь на федеральные средства. По словам Чупрова, управление полностью приведет трассу в нормативное состояние в течение трех лет.

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