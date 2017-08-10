Адыгея строит газопровод в горные поселки с опережением графика

МАЙКОП, 10 авг — РИА Новости. Адыгея с перевыполнением графика ведет газопровод высокого давления в горные поселки в рамках второго этапа создания туристско-рекреационного кластера "Ворота Лаго-Наки", сообщает пресс-служба органов исполнительной власти республики.

Строительство газопровода высокого давления в поселки, находящиеся выше первого предгорного поселка Каменностский, началось в 2016 году в соответствии с ФЦП "Развитие внутреннего въездного туризма РФ". Газопровод предназначен для снабжения станицы Даховская, сел Новопрохладное и Хамышки, а также поселков Меркулаевка и Гузерипль. Финансирование проекта из федерального и республиканского бюджетов составит более 865 миллионов рублей.

"На сегодняшний день проложен уже 81 километр газопровода при плане на 2016-2017 годы в 69,6 километра. Общая же протяженность трубопровода от посёлка Каменномостского до поселка Гузерипль составит более 93 километров", — говорится в сообщении.

Сейчас строительство ведется на горном участке между селом Хамышки и Гузериплем. Темпы строительства и работы по синхронизации подключения к сети туробъектов и населения находится под контролем врио главы республики Мурата Кумпилова.

"Доступ к газоснабжению турпредприятий позволит Адыгее выйти на качественно новый уровень развития туристической отрасли. Вместе с тем, повышение уровня газоснабжения позволит улучшить качество жизни в близлежащих населенных пунктах. Уже сегодня органам муниципального образования, местного самоуправления и газовых служб необходимо составить график подключения населения к газовым сетям низкого давления", — цитирует пресс-служба слова Кумпилова.

Ввести в эксплуатацию газопровод и подключить потребителей к газу планируется к концу 2018 года.

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