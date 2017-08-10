Суд в Уфе отказал АФК в истребовании копий валютных контрактов "Башнефти"

УФА, 10 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Башкирии отказался истребовать копии валютных контрактов "Башнефти" в рамках иска Роснефти к АФК "Система" на 170,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
АФК "Система" в ходе заседания в четверг заявила ходатайство об истребовании у "Роснефти" копий валютных контрактов "Башнефти" по реализации нефтепродуктов в качестве доказательств. "Роснефть" просила суд отклонить ходатайство, указав, что истец пытается взыскать с "Системы" не "курсовую разницу".