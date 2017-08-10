Суд в Уфе отказал АФК в истребовании копий валютных контрактов "Башнефти"

УФА, 10 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Башкирии отказался истребовать копии валютных контрактов "Башнефти" в рамках иска Роснефти к АФК "Система" на 170,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

АФК "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". "Роснефть", "Башнефть" и Башкирия в арбитражном суде требовали взыскать с "Системы" и ее "дочки" 170,6 миллиарда рублей в пользу "Башнефти", оценив в такую сумму убытки при реорганизации башкирской нефтяной компании. Изначально сумма иска составила 106,6 миллиарда рублей, затем она была увеличена до 170,6 миллиарда рублей с учетом произошедшего ослабления рубля.

АФК "Система" в ходе заседания в четверг заявила ходатайство об истребовании у "Роснефти" копий валютных контрактов "Башнефти" по реализации нефтепродуктов в качестве доказательств. "Роснефть" просила суд отклонить ходатайство, указав, что истец пытается взыскать с "Системы" не "курсовую разницу".