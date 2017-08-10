АФК "Система" потребовала у Роснефти копии валютных контрактов "Башнефти"

УФА, 10 авг — РИА Новости. Представители АФК "Система" заявили ходатайство об истребовании у "Роснефти" копий валютных контрактов "Башнефти" по реализации нефтепродуктов в качестве доказательств, передает корреспондент РИА Новости из зала Арбитражного суда Башкирии.

АФК "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". "Роснефть", "Башнефть" и Башкирия в арбитражном суде требовали взыскать с "Системы" и ее "дочки" 170,6 миллиарда рублей в пользу "Башнефти", оценив в такую сумму убытки при реорганизации башкирской нефтяной компании. Изначально сумма иска составила 106,6 миллиарда рублей, затем она была увеличена до 170,6 миллиарда рублей с учетом произошедшего ослабления рубля.

Ответчики напомнили, что на предварительных слушаниях в июне суд принял заявленное истцами увеличение суммы иска на сумму около 64 миллиардов рублей. Увеличение суммы иска было мотивировано тем, что деятельность "Башнефти" ориентирована на экспорт, расчеты она проводит в долларах, также в иностранной валюте страхует риски. Ответчики называют увеличение суммы исковых требований взысканием курсовой разницы.

"В основе позиции о взыскании так называемой курсовой разницы лежит основание, что ПАО "Башнефть" реализует продукцию в долларах США", — сказал представитель "Системы", отметив, что Башнефть "представила в суд опись контрактов по реализации нефти и нефтепродуктов без предоставления первичных документов".

Представитель "Роснефти" попросила суд отклонить ходатайство ответчика, указав, что истец пытается взыскать с "Системы" не "курсовую разницу".

"Своим заявлением ответчик ставит под сомнение, что "Башнефть" с 2014 по 2017 год получала выручку от производства нефти на экспорт", — сказала представитель "Роснефти", отмечая, что во всех годовых отчетах компании, которые публичны и общедоступны, существует указание на то, что 60% выручки группы компаний выражено в валюте.