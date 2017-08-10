Резко отказаться от расчета в долларах в РФ невозможно, считает депутат ГД

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Россия должна переходить на расчеты в национальных валютах с сопредельными странами, Китаем, в рамках Таможенного союза, а также переводить торговлю сырьевых товаров – нефти и газа – в рубли, но это длительный процесс и он может занять как минимум десять лет, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Уже отказываемся

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва в ответ на новые санкции США намерена активизировать работу по сокращению зависимости от американских платежных систем и доллара как расчетной валюты. В свою очередь главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев отмечает, что Россия может попытаться перестать использовать доллар, но если это делать быстро, то ей придется заплатить издержками из бюджета, однако в долгосрочной перспективе дедолларизация экономики — это благо.

"В принципе мы об этом давно говорим. Действительно, нужно идти к дедолларизации нашей экономики. И этот процесс идет. В том числе дедолларизация наших международных сделок. Этот процесс очень медленно, постепенно, но все-таки тоже происходит. Очевидно, после санкционных решений наши действия в этом направлении должны быть активизированы", — сказал РИА Новости Аксаков.

При этом он подчеркнул, что резко уйти от доллара фактически невозможно. "Это самая крупная, самая мощная международная валюта, в которой ведутся расчеты", — добавил депутат.

Он обратил внимание на то, что даже между странами СНГ взаиморасчеты осуществляются через доллар. "И надо идти к расчету в национальных валютах с сопредельными странами, потом с Китаем, с которым у нас товарооборот сейчас самый крупный. И Китай готов двигаться в этом направлении. В рамках Таможенного союза, очевидно, мы должны переходить к расчетам в национальных валютах, а лучше вообще на рубль переходить", — полагает парламентарий.

Кроме того, по его мнению, продажу российских сырьевых товаров постепенно тоже необходимо переводить на нацвалюту. "Очевидно, что это будет приводить к тому, что будут больше покупать рублей для того, чтобы покупать нашу нефть или газ. Это будет укреплять позицию рубля и, соответственно, вытеснять другие валюты из расчетов. Этот процесс не короткий, он может затронуть промежуток как минимум десять лет", — считает Аксаков.

Резервы

Диверсификация международных резервов тоже необходима, убежден депутат. "У нас значительная часть резервов в американских активах. Но здесь выбор небольшой. Мы можем только увеличить долю золота в международных резервах. Юань подрастает, становится все более серьезной валютной. Поэтому быстрые шаги здесь невозможны", — полагает он.

"И самое важное направление для того, чтобы дедолларизировать, в том числе международный расчет, — укрепление национальной экономики. Если будет развиваться экономика, то неизбежно будет больше интереса к рублю, а значит к торговле с Россией на основе ее национальной валюты", — заключил глава думского комитета.