Суд в Уфе не стал назначать техэкспертизу по иску "Роснефти"

УФА, 10 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Башкирии отказался назначать техническую экспертизу нотариального протокола осмотра переписки топ-менеджмента "Башнефти", представленному "Роснефтью" в качестве одного из доказательств по иску на 170,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По мнению ответчиков, нотариальный протокол осмотра этой переписки является недопустимым доказательством, так как налицо признаки недостоверности.
АФК "Система" ранее уже пыталась оспорить нотариальное заверение этой переписки. Однако Замоскворецкий суд Москвы 24 июля отклонил требования "Системы" признать его недействительным.