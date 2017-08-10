Суд отказался приостанавливать процесс по иску "Роснефти" к АФК "Система"

УФА, 10 авг — РИА Новости. Арбитраж Башкирии отказался приостанавливать производство по иску "Роснефти" к АФК "Система" на 170,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Приостановить производство по иску просили представители "Системы" — до рассмотрения московским судом апелляционной жалобы по делу об оспаривании нотариального заверения переписки менеджеров "Башнефти", которую "Роснефть" представила в башкирский суд в качестве доказательства по иску.

Замоскворецкий суд Москвы 24 июля отклонил требования АФК "Система" признать недействительным нотариальное заверение этой переписки. "Система" 4 августа подала апелляционную жалобу на это решение в Мосгорсуд.

Ранее, в июле, ответчики просили приостановить производство по арбитражному спору до вынесения решения Замоскворецкого суда. Оно тоже было отклонено башкирским судом.