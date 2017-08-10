Арбитраж Башкирии отказался передавать в другой суд иск "Роснефти" к АФК

УФА, 10 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Башкирии отказался передавать в другой суд иск НК "Роснефть" к АФК "Система" на 170,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Арбитраж Башкирии в четверг рассматривает иск "Роснефти", подконтрольной ей "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и АО "Система-Инвест" убытков, причиненных, по мнению истцов, "Башнефти" при реорганизации ответчиками башкирской нефтяной компании в 2014 году.

Представители "Системы" на заседании в среду заявили о невозможности рассмотрения указанного иска в Арбитраже Башкирии, поскольку председатель суда Игорь Арсенов, вынеся заочное решение по заявленному ответчиком отводу судье Ирине Нурисламовой, "продемонстрировал необъективность и небеспристрастность по отношению к настоящему спору". Данное обстоятельство, по мнению представителей "Системы", является основанием для передачи дела в другой суд.

Кроме того, в среду "Система" сообщила о подаче жалобы в Верховный суд РФ на действия председателя Арбитражного суда Башкирии.

"Роснефть" со своей стороны отметила, что ходатайство ответчиков о передаче дела в другой суд носит внепроцессуальный характер и оснований для этого нет. А заявления АФК "Система" в отношении судейского корпуса Арбитражного суда Башкирии нефтекомпания расценивает как глобальное давление на суд.

"Суд определил: в ходатайстве о передаче дела в другой суд отказать", — сказала судья Ирина Нурисламова.