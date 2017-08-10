Сбербанк заявил о возврате рынка недвижимости к докризисному уровню

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Сбербанк видит возврат рынков недвижимости и ипотеки в РФ к докризисным показателям, так, в первом полугодии 2017 года ипотечный рынок вырос примерно на 30% в годовом выражении, заявил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
"Мы уже видим возврат рынков недвижимости и ипотеки к докризисным показателям. В частности, в первом полугодии ипотечный рынок вырос примерно на 30% по сравнению с первым полугодием 2016 года", — сказал Греф.
26.9%Да, уже купил так квартиру
11.5%Собираюсь взять, когда накоплю на первоначальный взнос
21%Нет, но готов при снижении ставок
25.6%Принципиально не беру кредиты
15%Нет, мне не нужно покупать жилье
По данным ЦБ, ставки по ипотеке в России упали до рекордно низких значений. Так, средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам в июне составила 11,11%.
Объем выдачи ипотеки в РФ в первом полугодии 2017 года вырос на 16%, до 773 миллиардов рублей. Портфель ипотечных жилищных кредитов на 1 июля составил 4,671 триллиона рублей. При этом доля просроченных ипотечных жилищных кредитов продолжает держаться на низком уровне – 1,5%.