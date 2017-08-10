Сбербанк заявил о возврате рынка недвижимости к докризисному уровню

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Сбербанк видит возврат рынков недвижимости и ипотеки в РФ к докризисным показателям, так, в первом полугодии 2017 года ипотечный рынок вырос примерно на 30% в годовом выражении, заявил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

Сбербанк ранее сообщил, что с 10 августа снижает процентные ставки по ипотеке при покупке как новостроек, так и квартир на вторичном рынке, а также минимальный размер первоначального взноса. Теперь новые ставки ипотеки на приобретение жилья в новостройке составят 7,4-10%, на вторичном рынке 8,9-10%, а первоначальный взнос на продукт "Приобретение готового жилья" — 15%.

"Мы уже видим возврат рынков недвижимости и ипотеки к докризисным показателям. В частности, в первом полугодии ипотечный рынок вырос примерно на 30% по сравнению с первым полугодием 2016 года", — сказал Греф.

Вы когда-нибудь брали ипотеку? Да, уже купил так квартиру

Собираюсь взять, когда накоплю на первоначальный взнос

Нет, но готов при снижении ставок

Принципиально не беру кредиты

Нет, мне не нужно покупать жилье Результаты 26.9% Да, уже купил так квартиру

11.5% Собираюсь взять, когда накоплю на первоначальный взнос

21% Нет, но готов при снижении ставок

25.6% Принципиально не беру кредиты

15% Нет, мне не нужно покупать жилье Все опросы Голосовать

Глава Сбербанка также назвал новые ставки и размер первоначального взноса по ипотеке банка катализатором роста ипотечного рынка.

По данным ЦБ, ставки по ипотеке в России упали до рекордно низких значений. Так, средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам в июне составила 11,11%.

Объем выдачи ипотеки в РФ в первом полугодии 2017 года вырос на 16%, до 773 миллиардов рублей. Портфель ипотечных жилищных кредитов на 1 июля составил 4,671 триллиона рублей. При этом доля просроченных ипотечных жилищных кредитов продолжает держаться на низком уровне – 1,5%.