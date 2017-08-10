Санкции США не помешают "Северному потоку-2", уверены в австрийской OMV

ВЕНА, 10 авг — РИА Новости. Австрийская нефтегазовая компания OMV привержена обязательствам по проекту строительства газопровода "Северный поток-2", введение новых санкций США в отношении России ничего не изменило, завил в четверг журналистам гендиректор компании Райнер Зееле.

"Мы полностью привержены обязательствам по этому проекту, так как, по нашим оценкам, он никак не изменился, по-прежнему имея высокое стратегическое и логистическое значение для Австрии. В рамках наших возможностей мы будем поддерживать реализацию проекта "Северный поток-2", — сказал он.

Он отметил, что не верит, что руководства европейских стран забудут о своих интересах, а европейские компании испугаются перспективы штрафов из-за сотрудничества по газовым проектам с Россией.

При этом он добавил, что окончательные выводы по поводу потенциального влияния вводимых санкций делать еще рано, необходимо провести детальный юридический анализ документа.

Европейское энергоснабжение — не дело США

"Боевой клич "America first!" обозначает поворотный момент в трансатлантических отношениях. Европа реагирует на вызов. И это касается не только внешней политики и политики безопасности, речь идет и о энергетике", — добавил Зееле.

По его словам, американский слоган означает то, что США имеют в виду и европейский газовый рынок. Он уверен, что одобренные Сенатом санкции вводятся в американских экономических интересах.

"Но должно быть ясно: европейское энергоснабжение — европейское дело, а не дело США", — отметил он.

По его мнению, для импорта газа в Европу "Северный поток-2" предоставляет дополнительные транспортные возможности, которые нам нужны, он создает предложение, но не обязывает покупать газ".

"Рынок будет принимать решение между дорогим СПГ и газом из магистрального трубопровода. Энергетическая безопасность относится к основам свободного рыночной экономики", — отметил он.

Президент США Дональд Трамп в начале августа подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Закон, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2". Кроме того, закон сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

В конце апреля Nord Stream 2 AG и европейские партнеры подписали соглашения о финансировании "Северного потока-2". "Газпром" отмечал, что партнеры по "Северному потоку-2"- Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — предоставят Nord Stream 2 AG кредиты по ставке 6% годовых до 2019 года. При этом финансирование Nord Stream 2 предоставит и сам "Газпром" на таких же условиях.

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