АФК "Система" просит назначить судебную экспертизу по иску "Роснефти"

УФА, 10 авг — РИА Новости. АФК "Система" заявила ходатайство о назначении судебной технической экспертизы нотариального протокола осмотра переписки топ-менеджмента "Башнефти", представленного "Роснефтью" в качестве одного из доказательств по иску на 170,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

На заседании 6 июня Арбитражный суд Башкирии приобщил к материалам дела по "Башнефти" переписку бывших топ-менеджеров башкирской нефтяной компании и АФК "Система", которая, по мнению истца, свидетельствует о намеренном нарушении законодательства со стороны ответчика и намеренном же нанесении ущерба "Башнефти" при ее реорганизации.

"Нотариальный протокол представлен истцами в материалы дела в качестве одного из доказательств. Мы считаем, что данное доказательство является недопустимым — налицо признаки недостоверности… По нашему мнению, либо нотариус вообще не осматривал переписку, либо допустил халатность при осуществлении нотариальных действий — ее осмотре", — заявил представитель АФК.

Он также отметил, что ответчику предоставлен неполный экземпляр переписки, соответственно необходимо запросить у нотариуса оригинал переписки для предоставления ее эксперту. "Просим поставить перед экспертами вопрос: возможно ли исходя из алгоритма, описанного в протоколе, получить доступ к сведениям, являвшимся предметом осмотра", — сказал представитель ответчиков.

Это уже третье ходатайство ответчика о назначении экспертизы в рамках процесса. Первые два ходатайства — о назначении финансово-экономической экспертизы по делу и экспертизу по оценке пакета из 49,4% акций АО "Система-Инвест", принадлежавшего "Башнефти" до ее реорганизации в 2014 году — суд отклонил. Кроме того, Замоскворецкий суд Москвы 24 июля отклонил требования АФК "Система" признать недействительным нотариальное заверение указанной переписки.

"У нас снова какое-то дежавю — эти вопросы уже обсуждались в Замоскворецком суде. Ответчики не представили надлежащие доказательства, а также какие-либо свидетельства недостоверности содержащихся в письмах сведений. Несогласие ответчика с представленными данными не является основанием для проведения экспертизы", — заявил юрист "Роснефти" в ответ на требование о проведении экспертизы протокола переписки.