В Татарстане наградят лучших механизаторов по результатам сбора урожая

КАЗАНЬ, 10 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Президент Татарстана Рустам Минниханов с учетом сложных погодных условий нынешнего года принял решение о выделении 200 премий по 100 тысяч рублей механизаторам, которые продемонстрируют лучшие показатели по результатам уборочной кампании, сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия республики.

Ранее Минниханов сообщал, что республика в 2017 году планирует сохранить сбор зерновых на уровне 2016 года — 4 миллиона тонн, собрать 2,5 миллиона тонн сахарной свеклы, 1,5 миллиона тонн картофеля, 270 тысяч тонн маслосемян и 3 миллиона тонн кормов. Однако, по его словам, в этом году обилие дождей в июне — начале июля на фоне недостатка суммы эффективных температур может ограничить рост и развитие сельскохозяйственных культур, что окажет влияние и на качество зерновых.

"Учитывая погодные условия нынешнего года, президентом Татарстана было принято решение о выделении 200 премий в размере 100 тысяч рублей каждая. Для выявления лучших минсельхозпрод республики ведет ежедневный мониторинг", — говорится в сообщении.

Всего, по информации регионального минсельхозпрода, на жатве заняты 3,4 тысячи комбайнов, каждый из которых должен быть укомплектован двумя механизаторами. Участвовать в конкурсе могут все механизаторы, работающие на зерноуборочных комбайнах и самоходных косилках. Для объективности проводимых соревнований техника поделена на группы согласно производительности: четыре группы среди комбайнов и три группы среди самоходных косилок.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов сообщал ранее, что в целом в этом году уборка зерновых в республике начата со значительным опозданием из-за сложных погодных условий, и потребуется гораздо больше усилий, чтобы своевременно и без потерь убрать выращенный хлеб. На многих полях влажная погода, по словам министра, спровоцировала развитие второй волны сорняков, что также может повлиять на производительность уборки. Всего, по его информации, в текущем году предстоит убрать 1,8 миллиона гектаров различных культур, в том числе 1,6 миллиона гектаров зерновых.

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