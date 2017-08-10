Европейские банки присоединятся к финансированию "Ямал СПГ"

ГОРКИ, 10 авг — РИА Новости. Ряд европейских банков в ближайшие месяцы присоединятся к финансированию "Ямал СПГ", сообщил председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Мы подписали лимит финансирования с банками в объеме 19 миллиардов долларов (эквивалента), и полностью этот лимит закрыт. Но мы просим уже некоторые финансовые институты уменьшить лимит, потому что есть другие желающие войти в пул финансирования, которые в ближайшие месяц-два тоже присоединятся. Ряд европейских банков, стран, которые тоже являются участниками этого проекта, присоединятся к финансированию", — сказал Михельсон на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Он напомнил, что вторая линия проекта "Ямал СПГ" будет введена на три месяца раньше запланированного срока, а третья очередь — на 6-9 месяцев раньше.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа общей мощностью в 16,5 миллиона тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Планируется построить три линии. Начало производства СПГ на первой линии запланировано на 2017 год, на полную мощность завод планируется вывести в 2019 году. Акционерами "Ямал СПГ" являются "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).

Арктик СПГ-2

Михельсон отметил, что второй СПГ завод "Новатэка" — "Арктик СПГ-2" — будет реализован по другой конструкции.

"Сейчас принято решение: конструкцию меняем, и линии сжижения будут на гравитационных платформах. Эти платформы, сами линии сжижения будут создаваться в нормальных заводских условиях. Первую очередь Кольской верфи планируем запустить в 2019 году и приступить к строительству", — сказал Михельсон.

Он уточнил, что новый российский инжиниринговый центр на базе НИПИГАЗ, который занимается проектированием "Арктик СПГ-2", закончит работы по проектированию до конца 2018 года.

"Месяц назад мы подписали контракт на стадию "проект". До конца следующего, 2018-го, года будет реализована стадия "проект". Мы на этой ранней стадии привлекаем всех возможных российских производителей и поставщиков. Провели большой семинар. Присутствовали представители более 50 заводов, подрядчиков", — сказал Михельсон, подчеркнув, что речь идет об отечественных производителях, которые потенциально могут поставлять материалы, оборудование, строительные мощности на объект.

По словам Михельсона, капитальные вложения в "Ямал СПГ" составляют 27 миллиардов долларов. "27 миллиардов капитальных вложений в "Ямал СПГ". Но с учетом новых решений мы планируем, что процентов на 30 минимум будет удешевление ("Арктик СПГ-2"). Контрактов подписано под "Ямал СПГ" на сумму порядка 600 миллиардов рублей — эту цифру мы будем резко увеличивать", — рассказал Михельсон.

"Арктик СПГ-2" — второй проект "Новатэка", связанный с производством СПГ, помимо "Ямала-СПГ". Планируемые сроки запуска — 2022-2025 годы. Ресурсной базой для проекта будет Салмановское (Утреннее) месторождение на Гыданском полуострове.