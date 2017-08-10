В S7 объяснили подорожание билетов из Москвы в Якутск

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Авиакомпания S7 обосновывает подорожание стоимости авиабилетов из Москвы в Якутск ростом цен на топливо в якутском аэропорту, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе перевозчика.

Ранее в четверг Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ заявила, что проводит проверку на наличие ценового сговора между авиакомпаниями "Аэрофлот", "Сибирь" (входит в группу S7) и "Якутия".

По данным ведомства, в июле эти авиакомпании существенно увеличили стоимость пассажирских перевозок по маршруту "Якутск — Москва — Якутск". Обращения в ФАС с просьбой о проверке таких действий авиакомпаний поступали от министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутии) и граждан.

"Высокая стоимость билетов спровоцирована существенным ростом цен на ГСМ в аэропорту Якутска, с июля 2017 года — на 27%", — заявили в S7.

S7 — крупнейший частный авиационный холдинг РФ, состоит из двух перевозчиков — авиакомпании "Сибирь" и авиакомпании "Глобус". В июне S7 сообщала, что пассажиропоток авиакомпаний группы за май 2017 года увеличился на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,176 миллиона человек.