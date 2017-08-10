ФАС проверяет "Аэрофлот", "Сибирь" и "Якутию" на наличие ценового сговора

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяет авиакомпании "Аэрофлот", "Сибирь" (входит в группу S7) и "Якутия" на предмет наличия ценового сговора, сообщается на сайте службы.

Поводом для проведения проверки стали многочисленные сообщения в средствах массовой информации, указывающие на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях перевозчиков.

Как отмечает служба, в июле "Аэрофлот", S7 и "Якутия" существенно увеличили стоимость пассажирских перевозок по маршруту "Якутск — Москва — Якутск", и при сопоставлении цен на перевозки по различным маршрутам стоимость на билеты из Хабаровска и Владивостока в Москву оказались значительно ниже аналогичных из Якутска в Москву.

"Обращения в ФАС России с просьбой о проверке таких действий авиакомпаний поступали от министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) и граждан. ФАС России совместно с Якутским УФАС России создали специализированную рабочую группу с целью всесторонней, объективной и своевременной проверки наличия ценового сговора между авиакомпаниями", — говорится в сообщении.