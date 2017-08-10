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Экономика

Власти Архангельской области поддержали инвестпроекты на 78 млрд рублей

11:1310.08.2017
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкКупюры на фабрике ФГУП Гознак. Архивное фотоКупюры на фабрике ФГУП Гознак. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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АРХАНГЕЛЬСК, 10 авг — РИА Новости. Власти Архангельской области поддержали включение трех бизнес-инициатив на общую сумму свыше 78 миллиардов рублей, связанных с инфраструктурой, сельским хозяйством и добычей полезных ископаемых, в реестр региональных приоритетных инвестпроектов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Поморья.

Новый лесопильный цех открыли в Маймаксанском округе Архангельска
© РИА Новости / Константин Семаков
В Архангельске запустили новое лесопильное производство

"Включение проектов в реестр приоритетных дает им право на определённые преференции согласно законодательству РФ и Архангельской области. Речь идет о трех крупных проектах с общей суммой инвестиций более чем 78 миллиардов рублей — это организация централизованного электроснабжения Мезенского и Лешуконского районов, строительство молочно-товарного комплекса "Холмогорский" и горно-обогатительного комбината на месторождении алмазов имени М.В. Ломоносова", — рассказал собеседник агентства.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов пояснил РИА Новости, что проект централизации электроснабжения двух северных районов — Мезенского и Лешуконского — стал одним из итогов IV Международного арктического форума "Арктика — территория диалога". Проект предусматривает строительство линий электропередачи в эти районы, что позволит отказаться от дорогостоящего и экологически вредного дизельного топлива, обеспечивающего работу ДЭС. Общий объем инвестиций в этот проект составит 4,7 миллиарда рублей. При этом его инициатор — ПАО "МРСК Северо-Запад" — подчеркивает, что основным источником финансирования станут кредиты и прибыль компании, а не тарифы.

"Необходимо уже сейчас решать вопрос трудоустройства тех, кто работает на дизельных электростанциях, которые по итогам реализации проекта планируется закрыть", — отметил глава региона.

Второй проект — строительство ОАО "Молоко" молочно-товарного комплекса "Холмогорский" на 1200 голов крупного рогатого скота беспривязного содержания. Новый комплекс даст более сотни рабочих мест. Общий объем инвестиций с учетом НДС составит 864 миллиона рублей. Срок реализации проекта определён в два с половиной года, добавили в пресс-службе.

Кроме того, ПАО "Севералмаз" инициировало проект об организации строительства и эксплуатации ГОК на крупнейшем в Европе месторождении алмазов имени М.В. Ломоносова. Объем инвестиции в проект оценен более, чем в 73 миллиарда рублей.

В ближайшее время комиссия по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области должна рассмотреть ещё пять бизнес-инициатив.

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