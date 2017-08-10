"Лаборатория Касперского" отзовет из Еврокомиссии жалобу на Microsoft

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" удовлетворена тем, как Microsoft исполнит предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России; готовится заявить в Еврокомиссию и Федеральное картельное ведомство Германии (FCA) об отсутствии претензий к американской компании, говорится в сообщении российского разработчика антивирусов.
"Мы довольны предложенным Microsoft подходом к исполнению предупреждений ФАС и сроками его реализации. Мы также готовим обращение в Европейскую комиссию и Федеральное ведомство по картелям Германии о том, что у нас к Microsoft больше нет замечаний", — говорится в сообщении "Лаборатории Касперского".
По ее жалобе ФАС в середине ноября прошлого года возбудила дело в отношении Microsoft по признакам злоупотребления доминирующим положением на рынке. В своем предупреждении ФАС отмечала, что Microsoft ограничил форму и сроки уведомления пользователей антивирусного ПО сторонних производителей, ввел блокировку антивирусного ПО сторонних производителей без надлежащего уведомления пользователей и получения их согласия, а также усложнил обновление установленного антивирусного ПО.
Кроме того, в начале июня "Лаборатория Касперского" сообщила, что подала жалобу в Еврокомиссию и FCA по поводу злоупотребления Microsoft доминированием на рынке операционных систем и недобросовестной конкуренции на рынке решений для защиты от компьютерных угроз.