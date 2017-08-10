"Лаборатория Касперского" отзовет из Еврокомиссии жалобу на Microsoft

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" удовлетворена тем, как Microsoft исполнит предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России; готовится заявить в Еврокомиссию и Федеральное картельное ведомство Германии (FCA) об отсутствии претензий к американской компании, говорится в сообщении российского разработчика антивирусов.

Microsoft в среду заявил в своем блоге о том, что "нашел общий язык" с "Лабораторией Касперского" по жалобам, поданным в России и Европе. Российская компания подтвердила, что все пункты ее обращения в ФАС касательно недобросовестной конкуренции были удовлетворены.

"Мы довольны предложенным Microsoft подходом к исполнению предупреждений ФАС и сроками его реализации. Мы также готовим обращение в Европейскую комиссию и Федеральное ведомство по картелям Германии о том, что у нас к Microsoft больше нет замечаний", — говорится в сообщении "Лаборатории Касперского".

По ее жалобе ФАС в середине ноября прошлого года возбудила дело в отношении Microsoft по признакам злоупотребления доминирующим положением на рынке. В своем предупреждении ФАС отмечала, что Microsoft ограничил форму и сроки уведомления пользователей антивирусного ПО сторонних производителей, ввел блокировку антивирусного ПО сторонних производителей без надлежащего уведомления пользователей и получения их согласия, а также усложнил обновление установленного антивирусного ПО.

Ведомство 13 июня выдало предупреждения Microsoft о недопустимости создания дискриминационных условий на рынке антивирусного программного обеспечения, на их устранение служба давала месяц. По просьбе обеих компаний российская антимонопольная служба продлила срок исполнения предупреждений до 10 августа.

Кроме того, в начале июня "Лаборатория Касперского" сообщила, что подала жалобу в Еврокомиссию и FCA по поводу злоупотребления Microsoft доминированием на рынке операционных систем и недобросовестной конкуренции на рынке решений для защиты от компьютерных угроз.