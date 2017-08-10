Сбербанк получил предупреждение о возможных кибератаках

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Сбербанк в среду получил предупреждение от центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (FinCert) Банка России о возможных кибератаках, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

"Сбербанк вчера получил предупреждение от Fincert о возможных кибератаках. Служба кибербезопасности Сбербанка осуществляет непрерывный мониторинг обстановки", — сообщили в пресс-службе.

В четверг газета "Ведомости" сообщила, что FinCert предупредил российские банки о возможно готовящейся на них атаке вирусов-шифровальщиков. По данным издания, центр получил соответствующую информацию из разных источников.

В последнее время различные ведомства, компании и банки по всему миру фиксируют усиление кибератак. Недавние "нападения" вируса-шифровальщика WannaCry, а затем и вируса, получившего название ExPetr, показали уязвимость многих систем безопасности.